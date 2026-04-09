Paolo Belli porta in scena il suo sogno d’infanzia con il nuovo spettacolo teatrale intitolato ‘Pur di far spettacolo’. L'atteso debutto è fissato per domenica 12 aprile al Parioli Costanzo di Roma, un palcoscenico che accoglie l'artista nella realizzazione di un desiderio coltivato fin da bambino. Al suo fianco, sul palco, ci sarà Anastasia Kuzmina, descritta come una «grandissima artista, non solo una grande maestra». La sua partecipazione è stata scelta non solo per le sue doti canore e recitative, ma anche per la capacità di raccontare le esperienze condivise durante le edizioni di Ballando con le stelle.

Lo show, co-firmato con Alberto Di Riso, promette un coinvolgente mix di prosa, musica e ironia, e dopo la tappa romana, proseguirà in una ricca tournée che include già una data a Barletta il 26 aprile.

Un viaggio tra musica, aneddoti e risate

‘Pur di far spettacolo’ si configura come l'evoluzione naturale del fortunato precedente lavoro, ‘Pur di fare commedia’, che ha riscosso ampio successo nelle stagioni passate. In questa nuova produzione, Paolo Belli arricchisce ulteriormente il racconto della sua lunga e variegata vita artistica. Lo spettacolo è un intreccio sapiente di momenti musicali vibranti, gag esilaranti e confessioni personali che offrono uno sguardo intimo sull'artista. Ogni situazione scenica si trasforma in un piccolo, ma significativo, atto teatrale, arricchito da sentiti omaggi a grandi maestri della musica e dello spettacolo italiano, come Enzo Jannacci e Renato Carosone.

Un elemento distintivo dello show è la partecipazione attiva del pubblico, chiamato a interagire e a sentirsi parte integrante della narrazione.

Il tour: un'occasione per il pubblico italiano

Dopo l'imperdibile appuntamento inaugurale nella capitale, lo spettacolo ‘Pur di far spettacolo’ intraprenderà un'ampia tournée che toccherà diverse città italiane. La prima data successiva a quella romana è già stata annunciata a Barletta, prevista per il 26 aprile. La produzione dello show è curata da PB Produzioni, che sottolinea ancora una volta la grande versatilità artistica di Paolo Belli. L'artista dimostra infatti una notevole capacità di muoversi con disinvoltura e maestria tra mondi diversi come la musica, il teatro e la televisione, consolidando la sua immagine di performer completo e apprezzato dal grande pubblico.

Paolo Belli: una carriera tra palcoscenico e TV

Paolo Belli è una figura di spicco nel panorama artistico italiano, con una carriera che si estende per oltre trent'anni. La sua attività spazia con successo dalla musica, dove ha consolidato la sua fama con brani energici e coinvolgenti, al teatro, dove ha dimostrato le sue doti attoriali e di intrattenitore, fino alla televisione. È particolarmente noto al grande pubblico per il suo ruolo carismatico e la sua energia contagiosa all'interno del popolare programma Ballando con le stelle. Il suo stile unico, energico e profondamente coinvolgente, lo rende un artista amato e riconosciuto, capace di creare un'atmosfera di festa e partecipazione in ogni sua esibizione.