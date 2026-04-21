Il film ‘Passione di famiglia’, diretto da Francesco Lama e prodotto da Nucciarte Produzioni per San Lorenzo Group, ha conquistato il riconoscimento della giuria popolare online alla quarta edizione del Premio Film Impresa 2026. L’annuncio è avvenuto il 21 aprile 2026, durante un evento per la Giornata Nazionale del Made in Italy, alla presenza delle delegazioni e dei rappresentanti del Premio. Con oltre diecimila voti, l'opera ha coinvolto fortemente il pubblico.

Radici, lavoro e continuità nel racconto

‘Passione di famiglia’ narra la storia di Filippo, un bambino siciliano degli anni Settanta che scopre il mestiere del taglio e cucito.

Emigra in Svizzera per formarsi, tornando in Sicilia per trasformare una piccola bottega artigianale in un’azienda tessile in crescita. La narrazione intreccia temi di memoria familiare, lavoro, territorio e continuità generazionale. Lama ha restituito l’autenticità di un’epoca con gesti, ambienti genuini e un linguaggio intimo, alternando toni caldi del passato a immagini contemporanee, in dialogo tra memoria e presente.

Voto popolare e film classificati

Giampaolo Letta, Presidente del Premio Film Impresa, ha sottolineato l’importanza del voto popolare come momento di partecipazione diretta del pubblico. Il direttore artistico Mario Sesti ha evidenziato come i diecimila voti siano paragonabili all'affluenza di festival importanti.

Oltre a ‘Passione di famiglia’, tra i classificati figurano ‘Elda’, ‘Il viaggio è appena iniziato’, ‘Gli Elefanti’ e ‘La morte bianca’. L’edizione ha beneficiato della collaborazione di numerosi partner, consolidando il ruolo del Premio nella promozione del racconto audiovisivo dell’impresa e del lavoro.

Francesco Lama: storie e visione

Francesco Lama, regista e sceneggiatore, è noto per il suo impegno nel raccontare storie di territorio, memoria e lavoro. Con ‘Passione di famiglia’, ha reso omaggio alla dignità del lavoro artigianale e alla forza dei legami familiari, usando il cinema come ponte tra passato e presente. La sua opera unisce realismo e poesia visiva, offrendo riflessioni universali su famiglia e continuità generazionale.