Il leggendario chitarrista americano Pat Metheny aprirà l'attesa 58ª edizione del Festival Internazionale del Jazz della Spezia. L'evento, in programma dall’8 luglio al 4 agosto, darà il via a un'estate culturale ricca di musica, danza, teatro e comicità nella città ligure. Sotto la direzione artistica di Lorenzo Cimino, l'inaugurazione con Metheny conferma la rassegna come un'«eccellenza a livello mondiale», rafforzando il ruolo di La Spezia come punto di riferimento per la grande musica. Da oltre mezzo secolo, questa manifestazione unisce un respiro internazionale a una profonda continuità culturale.

Il Festival Internazionale del Jazz si inserisce nel più ampio contesto della settima edizione di “La Spezia Estate Festival”, un calendario di eventi che animerà la città dall'1 luglio al 16 agosto. Questa ricca stagione estiva offrirà un'ampia gamma di appuntamenti, includendo spettacoli di danza-teatro, varietà, narrazione, comicità e illusionismo, creando un'offerta culturale diversificata per residenti e visitatori.

Programma e Protagonisti del Festival

Il ricco cartellone del Festival Internazionale del Jazz presenta, oltre all'apertura affidata a Pat Metheny, una serie di artisti di fama mondiale. Tra i nomi di spicco figurano il quartetto fusion Yellowjackets, il leggendario Billy Cobham con la sua Time Machine Band, il celebre pianista Kenny Barron accompagnato dalla contrabbassista Linda Oh, e l'incantevole voce di Noa.

La chiusura del festival sarà affidata a un evento cross-over con LP, figura di spicco nel panorama pop-rock. Questa scelta sottolinea la volontà del Festival di aprirsi a un pubblico internazionale e diversificato, esplorando e attraversando i generi musicali.

Storia e Valore Culturale

Il Festival Internazionale del Jazz della Spezia detiene il primato di essere il festival italiano dedicato al jazz più longevo, attivo ininterrottamente dal 1969. Nato dall'intuizione di Tiberio Nicola e degli «Amici del Jazz» della Spezia, ha rappresentato fin dalle sue origini un'esperienza pionieristica nel panorama dei festival estivi all'aperto. Nel corso delle sue numerose edizioni, ha ospitato un'impressionante lista di grandi nomi del jazz internazionale, da icone come Bill Evans e Maynard Ferguson fino alle stelle contemporanee del genere.

Questa lunga e illustre storia rafforza oggi l'identità culturale e il prestigio della manifestazione. Il Festival è sostenuto attivamente dall'amministrazione locale, dalla Società dei Concerti e dalla Fondazione Carispezia, che negli ultimi anni hanno esteso il coinvolgimento anche ai comuni del Golfo dei Poeti. La scelta di Pat Metheny per la serata inaugurale evidenzia una continua evoluzione, capace di unire memoria storica e innovazione, tradizione e un'apertura costante verso nuove sensibilità musicali, garantendo la vitalità e l'attualità dell'evento.