La terza edizione del Premio giornalistico nazionale David Sassoli, in memoria dell'ex Presidente del Parlamento europeo (2019-2022), ha ottenuto il patrocinio dell'Assemblea di Strasburgo. L'iniziativa, giunta nel 2026, è riservata a giornalisti under 40 che abbiano pubblicato articoli o servizi sul rapporto tra Europa e territori, tematica centrale per Sassoli. I lavori devono essere stati diffusi su stampa, web o radio-televisione tra il 1° agosto 2025 e il 31 luglio 2026, termine ultimo per le candidature.

Quest'anno debutta il Premio Piero Ceccatelli, in ricordo del giornalista pratese scomparso lo scorso novembre e già presidente di giuria delle prime due edizioni.

La sezione è dedicata a giornalisti under 35 autori di servizi su personaggi, eventi e luoghi della Toscana. Un omaggio alla terra d'origine comune, a cui Sassoli, nato a Firenze e cresciuto a Galciana (Prato), rimase sempre legato.

I patrocini e la giuria

Il patrocinio del Parlamento europeo si unisce a quelli di Consiglio Nazionale e Regionale dei Giornalisti (Toscana), Regione Toscana e Provincia di Prato. Attesi anche i patrocini di Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della Cultura e Comune di Prato, già sostenitori nelle edizioni precedenti. I vincitori saranno selezionati da una giuria di giornalisti. L'ammontare dei premi sarà comunicato a giugno; la proclamazione è fissata per il 10 settembre 2026.

Il premio celebra il valore dell'informazione sul legame tra Unione europea e territori, promuovendo la consapevolezza delle radici culturali e civiche della Toscana. Onora la memoria di David Sassoli e Piero Ceccatelli, figure che hanno contribuito al giornalismo di qualità e alla crescita democratica. Eventi collaterali a Prato e in altre località toscane, legate alla loro formazione, valorizzano l'impegno giovanile su tematiche europee e locali, contribuendo alla memoria collettiva e a uno spirito civico di informazione indipendente e responsabilità sociale.