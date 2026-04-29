Il celebre regista Pedro Almodóvar sarà ospite esclusivo di Fabio Fazio a "Che tempo che fa" domenica 3 maggio, in onda sul Nove e in streaming su Discovery+. L'occasione è l'uscita nelle sale italiane del suo nuovo film, "Amarga Navidad", prevista dal 21 maggio. La pellicola è inoltre in concorso alla prossima edizione del Festival di Cannes.

"Amarga Navidad" esplora il confine tra realtà e finzione, tra ispirazione e vita, attraverso due storie che si intrecciano. La narrazione alterna il 2004, con protagonista Elsa (Bàrbara Lennie), regista di spot, e i giorni nostri, con Raúl (Leonardo Sbaraglia), uno sceneggiatore che scrive la storia di Elsa.

Questa commistione tra vita e arte vede Elsa trasformarsi nell'alter ego di Raúl, il quale ricorre all'autofinzione per superare una crisi creativa. Il cast include anche Aitana Sanchez-Gijon, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit e Quim Gutiérrez.

Con oltre quarant'anni di carriera, Pedro Almodóvar è riconosciuto come uno dei registi più influenti a livello mondiale. Ha vinto due Premi Oscar (Miglior film straniero per "Tutto su mia madre" nel 2000 e Miglior sceneggiatura per "Parla con lei" nel 2003), sei Goya, due David di Donatello, sei Nastri d'Argento, quattro premi al Festival di Cannes, cinque Bafta e due Leoni d'Oro, di cui uno alla carriera. Tra i suoi film più celebri figurano "Donne sull’orlo di unacrisi di nervi" (1988), "Carne Tremula" (1997), "La mala educación" (2004), "Volver – Tornare" (2006) e "Dolor y gloria" (2019).

Le tematiche di Amarga Navidad

"Amarga Navidad" approfondisce il complesso legame tra autore e narrazione, utilizzando l'autofinzione come dispositivo centrale. Raúl, in crisi, si identifica con i personaggi e trasforma elementi personali in trama. La narrazione, strutturata su due livelli temporali (passato di Elsa e presente di Raúl), mette in discussione la distinzione tra ispirazione personale e invenzione artistica. La riflessione sulla scrittura e sull'identità artistica è arricchita dai rapporti personali di Raúl, inclusi quelli con il compagno Bonifacio e l'assistente.

La carriera di Pedro Almodóvar

Nato in Spagna nel 1949, Pedro Almodóvar è stato un esponente chiave della movida madrilena.

La sua consacrazione internazionale è giunta con "Donne sull’orlo di una crisi di nervi". La sua attenzione a tematiche come l'identità e la sessualità lo ha reso un riferimento per il cinema d'autore. Le collaborazioni con attori come Penélope Cruz e Antonio Banderas hanno rinnovato il linguaggio cinematografico spagnolo e internazionale. L'appuntamento a "Che tempo che fa" offre al pubblico italiano l'opportunità di conoscere uno degli autori più significativi del panorama cinematografico contemporaneo.