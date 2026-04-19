Lo scrittore croato Robert Perišić ha vinto il Premio Narrativa della 33ª edizione del Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord‑Est” con il suo romanzo La gatta alla fine del mondo (Bottega Errante). La premiazione si è tenuta il 18 aprile 2026 al Teatro Odeon di Latisana (Udine).

La giuria ha motivato il premio definendo l'opera un “racconto realistico e simbolico al tempo stesso”, che affronta i temi fondanti della civiltà: contaminazioni e libertà. La gatta, simbolo di indipendenza, convive con l’asino, animale domestico, in un confronto di nature.

Il romanzo esplora il distacco umano dalla propria dimensione corporale e dal mondo animale/vegetale, e dai loro codici.

Originalità e temi de La gatta alla fine del mondo

Si distingue per l’originalità di temi e personaggi. La narrazione è affidata a Tiravento, voce non umana che unifica passato e presente, superando l'egocentrismo. Il linguaggio, eludendo l'ipertrofia dell'Io, spazia da registri poetici a filosofici, con toni umoristici, riflettendo le contraddizioni del nostro tempo.

La serata è stata condotta da Paolo Mosanghini, vicedirettore Gruppo NEM Nord Est Multimedia e condirettore del Messaggero Veneto. L’attore Giuseppe Nicodemo ha proposto letture sceniche, accompagnato da MK Duo e Valentina Danelon, valorizzando temi e atmosfera.

La 33ª edizione del Premio Latisana e gli altri riconoscimenti

Il Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord‑Est”, giunto alla sua trentatreesima edizione, è riferimento per la narrativa su contaminazioni culturali e identità tra Italia e aree limitrofe. Tra i finalisti del Premio Narrativa, selezionati dalla Giuria Tecnica, figuravano Margherita dei ribelli di Fabrizio Bozzetti (DeriveApprodi) e Guance bianche e rosse di Elisa Menon (Einaudi).

Assegnati nella stessa serata: il Premio Coop Alleanza 3.0 (Giuria dei Lettori) a Promettimi che non moriremo, e il Premio Banca360FVG (Giuria dei Ragazzi) a La cassetta delle lettere per i cari estinti. L'ampio coinvolgimento di giurie, pubblico e studenti sottolinea vocazione divulgativa e importanza territoriale. Cresciuto grazie alla collaborazione tra Latisana, editori ed enti culturali, è divenuto confronto per autori italiani e stranieri.