Perugia si conferma fulcro del dibattito su informazione e libertà di stampa con la ventesima edizione del Festival Internazionale del Giornalismo (15-19 aprile 2026). L'evento accoglie reporter e analisti globali per affrontare sfide e cambiamenti del mondo mediatico. Tra i più attesi in Europa, propone oltre duecento incontri in luoghi storici, coinvolgendo istituzioni accademiche e culturali locali.

L'importanza della manifestazione è stata evidenziata: "La libertà di informare e di essere informati è il pilastro della democrazia, mai come oggi sotto pressione".

La XX edizione riunisce giornalisti, ricercatori, rappresentanti di organizzazioni internazionali e studenti per un confronto sul futuro dell'informazione. Temi chiave includono disinformazione digitale, tecnologie emergenti e nuovi rischi per la sicurezza degli operatori dell'informazione, in un contesto di crisi geopolitiche e crescente pressione sulla stampa.

Perugia: scenario del dibattito globale

Il Festival si tiene nel centro storico di Perugia, in sedi prestigiose come Sala dei Notari, Teatro Morlacchi, Auditorium di Santa Cecilia e le università. La distribuzione degli eventi nei monumenti favorisce l'interazione tra pubblico locale e internazionale, offrendo una panoramica su tendenze e sfide globali del giornalismo.

Il forte radicamento territoriale e il legame con Perugia sono un punto di forza. La città, con il suo patrimonio culturale, valorizza il dibattito globale, attirando visitatori e turisti interessati all'attualità. Negli anni, l'evento ha registrato notevole affluenza, grazie all'accesso libero e al coinvolgimento delle giovani generazioni.

Venti anni di storia e impatto

Fondato nel 2007 da Arianna Ciccone e Christopher Potter, il Festival Internazionale del Giornalismo si è consolidato come piattaforma indipendente, ospitando relatori di spicco: grandi firme del giornalismo, esperti di tecnologia, policy maker, attivisti e rappresentanti della società civile. L'evento ha rafforzato il dialogo tra stampa e cittadini con workshop, panel tematici, presentazioni editoriali e laboratori, rendendo Perugia una delle capitali del giornalismo europeo.

L'impegno per libertà di stampa, sicurezza dei giornalisti e riflessione su media e tecnologia rimangono centrali. Le ultime edizioni hanno registrato migliaia di visitatori e centinaia di relatori da oltre sessanta paesi.