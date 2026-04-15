La 62ª edizione del Festival Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro renderà omaggio a Maurizio Nichetti, celebre regista milanese, con un evento speciale. L'iniziativa, appuntamento di rilievo per il cinema d’autore in Italia, includerà una retrospettiva completa delle sue opere e una serie di incontri pubblici. Questa sezione permetterà al pubblico di riscoprire l'originale poetica cinematografica di Nichetti.

Nichetti, figura di spicco nel panorama cinematografico italiano, parteciperà attivamente agli eventi. Il programma prevede la proiezione di film significativi della sua carriera, accompagnati da dialoghi con spettatori e addetti ai lavori.

L’iniziativa mira a sottolineare il contributo unico di Nichetti al cinema italiano, caratterizzato dall'abilità di unire comicità surreale, invenzione visiva e attenzione alla dimensione umanista. La sua presenza garantirà un confronto diretto, offrendo la possibilità di approfondire aspetti creativi, tecnici e autobiografici del suo percorso.

Nichetti protagonista dell'edizione 2026

Il Festival Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro ha storicamente dedicato spazio a giovani autori e al recupero critico di grandi maestri. La scelta di valorizzare Maurizio Nichetti si inserisce nella missione della manifestazione: promuovere la conoscenza di autori che hanno segnato la storia del cinema con linguaggi innovativi.

La sezione a lui dedicata proporrà una selezione di pellicole che coprono l’arco della sua attività, da "Ratataplan" alle produzioni più recenti, evidenziando la sua coerenza stilistica e la capacità di dialogare con le nuove generazioni.

Durante il festival, non mancheranno spazi di discussione su temi quali la contaminazione fra cinema e altre arti, l’influenza della comicità italiana internazionale e le trasformazioni del mestiere del regista. Gli incontri con Nichetti offriranno uno sguardo inedito sul metodo di lavoro e sulle fonti di ispirazione di un autore poliedrico, apprezzato da pubblico e critica.

Il Festival di Pesaro e il cinema d'autore

Il Festival Internazionale del Nuovo Cinema, nato nel 1965, ha consolidato la sua identità di luogo di scoperta e approfondimento, attirando a Pesaro registi, attori e studiosi da tutto il mondo.

La manifestazione si distingue per l’attenzione alle cinematografie emergenti e per la capacità di rinnovare l'offerta, affiancando retrospettive e incontri a proiezioni di anteprime nazionali e internazionali. La scelta di dedicare un evento speciale a un autore come Maurizio Nichetti conferma l’impegno del festival nella valorizzazione del cinema che sperimenta linguaggi originali e mantiene un forte legame con la società.

L’incontro tra pubblico e artisti costituisce una parte fondamentale della proposta culturale di Pesaro, contribuendo da anni alla crescita della manifestazione e all’arricchimento del panorama cinematografico italiano.