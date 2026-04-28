Domenica 7 giugno, Torino si prepara ad accogliere per la prima volta un evento di risonanza internazionale: il Ballo in Bianco. Ideato e guidato dal celebre étoile Roberto Bolle, questa straordinaria lezione collettiva alla sbarra, riconosciuta come la più grande al mondo, trasformerà Piazza San Carlo nel palcoscenico di migliaia di ballerini. Provenienti da ogni scuola di danza italiana, si uniranno in un rigoroso dress code total white, sotto la guida del maestro.

L'appuntamento, attesissimo dagli appassionati, vedrà il "salotto" cittadino animarsi in un'unica scenografia di movimento e disciplina.

Realizzato in collaborazione con AssoDanza Italia, l'evento è particolarmente significativo per Torino, città cara a Bolle e sede frequente dei suoi spettacoli. La lezione avrà inizio alle ore 9:40 e sarà trasmessa in diretta su Rai1, rendendola accessibile a tutto il pubblico nazionale. Il Ballo in Bianco è un inno alla gioia, alla disciplina, alla passione condivisa e alla pura espressione dell'arte corporea.

Modalità di partecipazione al Ballo in Bianco

La partecipazione all'evento è riservata alle scuole di danza. Ogni scuola può iscrivere fino a venti allievi, con possibilità di richiesta per numeri maggiori previo accordo con gli organizzatori. L'età dei partecipanti è compresa tra i dieci e i trent'anni.

L'iscrizione avviene unicamente online tramite il sito ufficiale dell'evento. Gli associati AssoDanza Italia inviano la richiesta direttamente all'associazione. I posti sono limitati e assegnati in ordine di iscrizione, con conferma via mail da parte dell'organizzazione.

Il giorno dell'evento, la convocazione per i partecipanti è fissata per le ore 7:30. La lezione, interamente condotta da Roberto Bolle, si terrà dalle 9:40 per una durata di circa sessanta minuti. Per motivi organizzativi e legali, le scuole dovranno presentare la liberatoria firmata da ogni ballerino partecipante. La diretta su Rai1 renderà questa grande lezione collettiva alla sbarra in Piazza San Carlo uno spettacolo corale e coinvolgente, accessibile non solo ai presenti ma anche all'intero pubblico televisivo.

Significato e contesto del Ballo in Bianco a Torino

Il Ballo in Bianco, nato da un'intuizione di Roberto Bolle, si è affermato come una manifestazione di massa senza precedenti, superando ogni record di partecipazione nelle edizioni passate. Il dress code total white, elemento distintivo dell'iniziativa, simboleggia la purezza e l'universalità dell'arte del movimento, conferendogli un'identità visiva coerente e riconoscibile.

La scelta di Torino come sede dell'evento non è casuale. La città vanta una storica connessione con la danza, ospitando istituzioni prestigiose come il Teatro Regio e accogliendo annualmente le tournée di Roberto Bolle, che la considera particolarmente significativa. Piazza San Carlo, icona della città barocca e spesso scenario di grandi eventi culturali, ospiterà per la prima volta questa lezione corale, riunendo danzatori da tutta Italia.

La stretta collaborazione con AssoDanza Italia è cruciale per il coordinamento e il coinvolgimento delle scuole, rafforzando la sinergia tra territorio, formazione e spettacolo dal vivo. L'iniziativa si inserisce tra le maggiori manifestazioni popolari dedicate alla danza in Italia, con l'obiettivo di celebrare la passione, la disciplina e l'inclusione attraverso l'incontro diretto dei protagonisti, confermando il ruolo centrale di Torino nel tessuto culturale nazionale e testimoniando la vitalità della scena coreutica italiana.