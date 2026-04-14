Pierdavide Carone torna sulle scene musicali con il nuovo singolo “Mentirsi pur di amarsi (un altro po'...)”, in uscita il 17 aprile per Zoo Dischi/ADA Music Italy. Il brano è una riflessione intima e umana su una fase complessa delle relazioni di coppia: quando l’amore sembra finito, ma il legame perdura per inerzia, abitudine o timore di ammettere la fine.

Il cantautore affronta la difficoltà di chi è sospeso tra ciò che è stato e ciò che non è più, mancando il coraggio di porre fine a un rapporto consumato da litigi, tensioni o l’usura del tempo.

Carone descrive la fase intermedia tra la fine dell'amore e della relazione, dove si resiste all'addio per paura, affetto, inerzia o la fatica di comunicare la rottura. “Si va avanti, si resiste, si arriva a mentirsi pur di amarsi un altro po'…”, spiega l’autore, trasformando questa condizione in una narrazione musicale che dà voce a un sentimento comune ma spesso taciuto.

I temi del singolo

La canzone si distingue per disarmante sincerità, portando in primo piano un vissuto spesso relegato al silenzio. Carone, con parole e musica, racconta la sospensione emotiva che caratterizza molte relazioni, evidenziando la fatica di affrontare la realtà e il bisogno di preservare un legame non più nella sua forma originaria.

Il titolo stesso riflette questa dinamica, sottolineando la resistenza quasi naturale nel lasciar andare ciò che è stato importante, spinti dall’insicurezza e dalla dolcezza dei ricordi. Il nuovo singolo si configura come un contributo narrativo alla comprensione delle relazioni contemporanee.

Carriera e ritorno di Pierdavide Carone

Pierdavide Carone si è affermato nella musica italiana sin dagli esordi. Noto grazie ad “Amici di Maria De Filippi”, ha costruito un percorso artistico autonomo, scrivendo per altri e partecipando al Festival di Sanremo. Questo nuovo singolo rappresenta un atteso ritorno discografico dopo un periodo di riflessione, celebrando la capacità del cantautore di rimanere fedele alle sue radici espressive e di innovare la propria scrittura.