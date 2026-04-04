La pittura di Pierluigi Isola, artista romano nato nel 1958, torna protagonista nella Capitale con l'antologica "In umbra et luce", allestita al Palazzo delle Esposizioni di Roma. L'esposizione, curata da Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani, segna una tappa significativa nel percorso dell'artista, a trent'anni dalla sua partecipazione alla XII Quadriennale d'Arte del 1996, offrendo un viaggio tra paesaggi, nature morte e suggestive vedute urbane.

Il percorso espositivo al Palazzo delle Esposizioni mette in luce la maturità creativa raggiunta da Isola negli ultimi decenni.

La sua pittura si distingue per un'attenzione quasi ossessiva al dettaglio, che richiama la tradizione fiamminga, unita a una sensibilità contemporanea capace di dialogare con il silenzio e la luce dei luoghi, ispirandosi anche alla "lezione di Morandi". I soggetti spaziano dai paesaggi ancestrali della Maremma ai territori della Basilicata, fino ai monumentali alberi e agli scorci della stessa Roma.

Un'enfasi particolare è posta sulle vedute della Capitale, dove l'artista "cattura una luce meridiana e tagliente che scontorna edifici e cupole, restituendo alla Città Eterna una fisionomia inedita, quasi come se venisse nominata per la prima volta attraverso luce e ombra". Gli immensi eucalipti o i filari di pini sono altri elementi ricorrenti che dominano molte delle sue tele, affiancandosi alle nature morte dal sapore metafisico.

Un viaggio tra cicli pittorici, opere su carta e commissioni vaticane

L'allestimento della mostra è articolato in sezioni tematiche che illustrano i soggetti centrali della produzione artistica di Isola. Oltre ai già citati paesaggi e alle nature morte di ispirazione metafisica, spiccano i grandi alberi. Un capitolo significativo è dedicato alle opere su carta, in particolare alla più recente serie "Deserti", realizzata con tecnica mista, che approfondisce l'indagine sul tema del vuoto e della luce attraverso nuove sperimentazioni.

Un ulteriore approfondimento è offerto dalla sezione riservata ai disegni preparatori e alle stampe concepite per importanti istituzioni come la Biblioteca Apostolica Vaticana e i Musei Vaticani.

Questo segmento della mostra permette di esplorare tutte le fasi del processo creativo dell'artista, dalla progettazione iniziale al "ripensamento" e alle differenti versioni sviluppate per ogni opera, fino alla tiratura finale, evidenziando la complessità e la cura dietro ogni creazione grafica.

Pierluigi Isola: riconoscimenti e la sua "melanconica bellezza"

L'esperienza artistica di Pierluigi Isola si nutre di un dialogo costante tra la grande pittura italiana, lo studio della luce e il profondo rapporto emotivo con i luoghi. Questa dialettica ha portato autorevoli osservatori a sottolinearne l'originalità. James Hillman, psicologo e filosofo, presentando Isola alla 54ª Biennale di Venezia, aveva rilevato nelle sue opere una "melanconica bellezza" capace di trasmettere la "lenta gravità del tempo" e di rivelare una peculiare luce interiore.

La capacità di "scavare nel silenzio e nella luce dei luoghi" contraddistingue l'intera produzione di Isola, che ha esposto sia in Italia che a livello internazionale, consolidando un linguaggio pittorico riconoscibile.

La mostra "In umbra et luce", attraverso una selezione di lavori che coprono oltre tre decenni, rappresenta un'occasione unica per ripercorrere la parabola creativa di Isola, dal paesaggio naturale al contesto urbano di Roma, fino alle commissioni per le istituzioni vaticane. Il Palazzo delle Esposizioni si conferma così un importante spazio di valorizzazione della pittura contemporanea, offrendo al pubblico una rilettura aggiornata della ricerca di uno dei maggiori protagonisti della pittura italiana degli ultimi decenni.