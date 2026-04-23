Pietrasanta in Concerto festeggia la sua ventesima edizione che, dal 21 luglio al 2 agosto 2026, trasformerà la città toscana in un palcoscenico internazionale per la musica classica. Il festival, fondato e diretto dal violinista Michael Guttman, accoglierà grandi interpreti e giovani talenti.

Tra i protagonisti, la pianista Martha Argerich animerà due serate evento, “Martha Argerich e amici”, l’1 e 2 agosto. Il violinista Maxim Vengerov sarà ospite il 24 luglio con un programma dedicato a Ludwig van Beethoven. Il cartellone, presentato domenica 26 aprile al Teatro Comunale, include anche Andrea Griminelli, Jing Zhao, Denis Kozhukhin e la Brussels Chamber Orchestra, con un repertorio che spazia da Bach e Beethoven a Piazzolla e Morricone.

Un Festival tra Tradizione e Futuro

Il concerto gratuito in Piazza del Duomo il 26 luglio sarà un momento clou, simbolo del legame del festival con il pubblico e il territorio. Fin dalla sua nascita, Pietrasanta in Concerto si è proposto come spazio aperto per l’incontro e la condivisione musicale tra maestri e giovani talenti.

Michael Guttman ha ribadito la visione originaria: creare uno spazio dove grandi artisti e giovani talenti possano incontrarsi e condividere la musica, una visione che, dopo vent’anni, continua a crescere con il pubblico e la città.

Le sedi storiche, come Piazza del Duomo e il Chiostro di Sant’Agostino, valorizzano l’esperienza, immergendo il pubblico nell’atmosfera rinascimentale di Pietrasanta, la “piccola Atene” della Versilia, rinomata per il suo patrimonio artistico.

Vent'anni di Musica e Cultura

Nato nel 2006, Pietrasanta in Concerto si è affermato come punto di riferimento per la musica internazionale, contribuendo al rilancio culturale della città. In due decenni, ha ospitato artisti e orchestre di prim’ordine, esplorando repertori dalla musica barocca alla contemporaneità.

La presenza di artisti come Martha Argerich e Maxim Vengerov conferma l’alto livello raggiunto. Promuove anche attività collaterali per giovani e formazione musicale. Pietrasanta, con la sua atmosfera unica, si conferma polo d’attrazione, celebrando con questa ventesima edizione un incontro tra memoria e innovazione nel segno della cultura europea.