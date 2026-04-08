La nuova raccolta “8‑Tracks” dei Pink Floyd, edita da Sony Music, sarà disponibile dal 5 giugno. L’album presenta otto brani essenziali selezionati dal repertorio della band tra il 1971 e il 1979, un arco temporale fondamentale che ha segnato la loro affermazione mondiale. Il progetto documenta il percorso di transizione dei Pink Floyd, dalle prime fasi di pop psichedelico dell’era Syd Barrett e la successiva produzione sperimentale, fino alla piena consacrazione internazionale raggiunta negli anni Settanta.

Questa collezione è pensata sia per i fan di lunga data, che potranno apprezzare un corpus artistico consolidato, sia per i nuovi ascoltatori che desiderano approcciarsi a una delle band più influenti della storia.

La sequenza dei brani è stata rielaborata da Steven Wilson, il quale ha utilizzato effetti sonori tratti dai multitraccia originali per creare un’esperienza d’ascolto continua, nel classico stile floydiano. La tracklist include successi immediatamente riconoscibili come “Money”, “Wish You Were Here”, “Another Brick in the Wall, Part 2”, “Time” e “Comfortably Numb”, affiancati da brani meno noti quali “One Of These Days” e “Wot’s… Uh The Deal”. È presente anche una versione esclusiva e integrale di “Pigs On The Wing”, precedentemente reperibile solo sulla cartuccia 8‑Track dell’album “Animals” del 1977.

Un percorso tra i capolavori di sei album iconici

La selezione di “8‑Tracks” copre un periodo di otto anni che include alcuni degli album più acclamati dei Pink Floyd: “Meddle” (1971), “Obscured by Clouds” (1972), “The Dark Side of the Moon” (1973), “Wish You Were Here” (1975), “Animals” (1977) e “The Wall” (1979).

Questa prospettiva offre una chiara visione della progressione artistica della band, che in queste opere ha forgiato una sintesi sonora ancora oggi considerata un modello di originalità e inventiva. L’inclusione di brani come “One Of These Days” e “Wot’s… Uh The Deal” permette di scoprire anche aspetti meno noti della versatilità musicale dei Pink Floyd.

La cura della veste sonora, affidata a Steven Wilson, è volta a esaltare la continuità d’ascolto che caratterizza le grandi suite floydiane, permettendo al pubblico di immergersi nell’atmosfera di uno dei periodi più significativi della storia del rock contemporaneo.

“8‑Tracks”: un ponte tra generazioni di appassionati

L’edizione in vinile colorato, disponibile in esclusiva per il mercato statunitense, rappresenta un ulteriore elemento di interesse per collezionisti e appassionati.

“8‑Tracks” si configura come un punto di partenza ideale per i nuovi ascoltatori e una collezione attentamente curata per i fan di lunga data. La selezione accurata dei brani offre una brillante panoramica sulla profondità e l’ampiezza del catalogo discografico dei Pink Floyd, in particolare per il periodo degli anni Settanta, che ha segnato l’apice della loro popolarità e influenza. Questa pubblicazione si inserisce nel contesto delle iniziative volte a mantenere viva la memoria e la rilevanza artistica del gruppo, proponendo nuovi percorsi di scoperta per un pubblico internazionale e transgenerazionale.

L’approccio alla produzione di questa raccolta, caratterizzato da una cura filologica e dal rispetto dell’esperienza sonora originale, rende “8‑Tracks” un progetto di rilievo nel panorama delle pubblicazioni discografiche dedicate ai grandi nomi della musica mondiale.