Tommaso Zanello, noto al pubblico come Piotta, si appresta a lanciare il suo nuovo progetto live: il "Si riparano ricordi tour 2026". Questa serie di concerti è interamente dedicata alla presentazione dal vivo dell'ultimo album dell'artista, anch'esso intitolato "Si riparano ricordi". Il disco, pubblicato a marzo sotto l'etichetta Warner Music – Ada, rappresenta un capitolo significativo nella carriera del rapper romano e sarà il fulcro di un viaggio musicale che prenderà il via il 25 aprile da Nomi, in provincia di Trento.

Ogni appuntamento del tour promette uno spettacolo di due ore, durante il quale Piotta sarà affiancato dalla sua band.

Il pubblico avrà l'opportunità di immergersi nelle nuove sonorità dell'album, con l'esecuzione di brani come "E così te ne vai", "Più a fondo", "Siamo noi" e "Quante notti ancora". Non mancheranno momenti di improvvisazione, con jam session coinvolgenti, e un sentito tributo a Primo Brown, figura iconica dell'hip-hop italiano. La scaletta si arricchirà inoltre di pezzi storici della discografia di Piotta, tra cui "Tu me piaci", celebre traccia dal film "La Scuola Romana" con Carlo Verdone, e "7 vizi Capitale", nota per essere stata parte della colonna sonora della serie TV "Suburra".

Le prime tappe del tour e le novità in scaletta

Il "Si riparano ricordi tour 2026" porterà Piotta su numerosi palchi italiani.

Le prime date già confermate includono: il 25 aprile a Nomi (Trento); il 1 maggio ad Aielli (L’Aquila); il 10 maggio a Roma; il 24 luglio a Segrate (Milano); il 25 luglio a Priverno (Latina); il 31 luglio a Sanremo (Imperia); il 7 agosto a Fosdinovo (Massa); il 21 agosto ad Ancona; e l'11 settembre a Firenze. Il calendario degli appuntamenti è in costante aggiornamento, con l'attesa di ulteriori annunci nelle prossime settimane.

Tra le hit che hanno scandito la carriera di Piotta e che saranno riproposte dal vivo, spiccano "La Grande Onda" e "Troppo Avanti". La performance includerà anche incursioni nella storia dell'Hip-Hop italiano attraverso brani come "Ciclico" e "Un’estate ed è finito".

Un momento particolarmente atteso sarà la presentazione dal vivo, per la prima volta, di "Aldair", un nuovo brano che fa parte della colonna sonora del documentario "Aldair. Cuore giallorosso", la cui uscita nelle sale cinematografiche è prevista per il 21 maggio.

Il percorso artistico di Piotta e il significato del tour

Piotta, alias Tommaso Zanello, si conferma una figura di riferimento nel panorama hip-hop italiano. La sua arte è caratterizzata da una distintiva capacità di fondere ironia, profondi riferimenti culturali e sonorità urbane. Attivo dalla metà degli anni Novanta, l'artista ha saputo creare brani che sono entrati nell'immaginario collettivo, dalla carica energica di "La Grande Onda" alle collaborazioni con i protagonisti della scena capitolina.

L'omaggio a Primo Brown, parte integrante dello spettacolo, sottolinea l'attenzione di Zanello verso le radici dell'Hip-Hop romano e la memoria degli artisti che hanno lasciato un segno indelebile nel genere.

Il tour del 2026 offre al pubblico un'occasione unica per seguire dal vivo l'evoluzione di un artista che, album dopo album, continua a rinnovarsi e a esplorare linguaggi musicali contemporanei, mantenendo al contempo un forte legame con la sua storia personale e con la città di Roma. L'attenzione alla memoria, già evocata dal titolo del nuovo album, si traduce in uno spettacolo dal forte valore evocativo, dove passato e presente si intrecciano armoniosamente tra nuove composizioni e i classici intramontabili del suo repertorio.