Il compositore premio Oscar Nicola Piovani sarà protagonista a L'Aquila il 18 luglio con la sua nuova opera sinfonico-corale, la "Messa per la pace". L’evento, parte della rassegna "i Cantieri dell’Immaginario", si terrà sulla suggestiva scalinata di San Bernardino. La composizione è stata commissionata dalla Società Concertistica Barattelli per celebrare i suoi ottant’anni di attività, un traguardo significativo per l'istituzione cittadina.

Piovani ha spiegato che la scelta del tema della pace è nata da una profonda motivazione personale, andando oltre i vincoli della commissione ricevuta.

Ha sottolineato: “Se noi riusciamo oggi a fare un piccolo passo verso la pace significa che qualche asilo in meno viene bombardato, che qualche famiglia in meno perde la casa. Questo è impressionante, quindi scrivo con ancora più responsabilità ed emozione”. La commissione gli aveva concesso "un'opera libera, senza limiti", un approccio già adottato sette anni fa con la "Sinfonia delle stagioni", composta per il decennale del sisma aquilano. È stato lo stesso Piovani a proporre una "messa", specificando che non è liturgica, ma una composizione in latino che si rifà alla tradizionale "Missa pro pace".

La serata prevede l'esecuzione della nuova opera con letture di Pablo Neruda e Lev Tolstoj, curate dall'attrice Barbara Ronchi.

Sul palco si esibiranno l'Orchestra Filarmonica Umbra e il coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Piovani eseguirà anche il "Preludio al Cantico delle creature", e il finale sarà dedicato all'intenso "Dona nobis pacem – donaci la pace". Il compositore ha ribadito il suo messaggio centrale: “L’ultima parola è la pace”, esprimendo questo bisogno attraverso il suo mestiere, "scrivendo con la carta e la matita".

La Società Concertistica Barattelli: un'eredità culturale per L'Aquila

La Società Concertistica Barattelli, fondata a L'Aquila nel 1945, è un pilastro della vita culturale cittadina. Nel corso della sua storia, ha promosso stagioni concertistiche di prestigio e commissionato opere a compositori di rilievo, come la "Sinfonia delle stagioni" di Piovani nel 2017, per il decennale del terremoto.

L'attuale commissione si inserisce in questa tradizione di stimolo alla contemporaneità musicale. Giorgio Battistelli, presidente, e Fabrizio Pezzopane, direttore artistico, hanno evidenziato la rilevanza dell’evento per la ricostruzione culturale aquilana. La rassegna "I Cantieri dell’Immaginario" si conferma un riferimento estivo, valorizzando le sedi storiche con un calendario di musica, teatro e letteratura, distintivo per l'attenzione alla pace e al dialogo artistico.

"Messa per la pace": struttura, protagonisti e significato

La "Missa pro pace" di Piovani è concepita per una grande compagine sinfonico-corale e integra sapientemente la musica con le letture affidate a Barbara Ronchi. Questa struttura crea un percorso profondo che esplora tematiche universali attraverso la forza espressiva della musica e le parole di illustri autori.

L'iniziativa trascende la semplice esecuzione musicale, trasformandosi in un potente strumento di riflessione sui conflitti attuali e sulla responsabilità civile di ciascuno. Il culmine emotivo dell'opera è rappresentato dal finale, l'intenso "Dona nobis pacem – donaci la pace", che sintetizza il messaggio complessivo di speranza e appello alla concordia. La partecipazione dell'Orchestra Filarmonica Umbra e del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia eleva ulteriormente il prestigio artistico della produzione. Questo progetto, con il suo valore collettivo e simbolico, è profondamente radicato nella storia recente di L'Aquila e nella sua resiliente rinascita culturale.