Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026 si prepara a un maggio straordinariamente ricco di eventi, con un calendario fitto di appuntamenti letterari che coinvolgono ospiti di rilievo nazionale e internazionale, pensati per ogni età e interesse. La città si conferma centro propulsore di cultura e dibattito.

Il cuore del programma è la diciassettesima edizione dei “Dialoghi di Pistoia”, in programma dal 22 al 24 maggio. Il festival di antropologia del contemporaneo, promosso da Fondazione Caript e dal Comune di Pistoia, offrirà 45 appuntamenti sul tema “Corpi in divenire.

Mappe, sfide e confini dell’umano”. Tra i protagonisti figurano Alessandro Barbero, Giovanni Allevi, Lidia Ravera, Benedetta Tobagi, Peppe Servillo, Paolo Di Paolo e Jonathan Bazzi. L’inaugurazione, il 22 maggio in Piazza del Duomo, vedrà la conferenza “Dal corpo non si scappa” dello psichiatra Vittorio Lingiardi. Il Premio Internazionale Dialoghi di Pistoia, alla decima edizione, sarà conferito a Emmanuel Carrère il 3 giugno nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale, riconoscendo la sua capacità di fondere racconto personale e realtà.

Un maggio tra mostre, premi e percorsi letterari

Il mese si apre con la mostra “Lost in translation, tradotti e traditi” (2-9 maggio, Biblioteca San Giorgio), che si concluderà con una conferenza sulla traduzione letteraria con Daria Biagi, Tommaso Pincio e Chiara Stangalino.

Dal 4 al 28 maggio, “Infanzia e Città” proporrà performance, laboratori e letture per i più piccoli. Il 6 maggio sarà consegnato il Premio Internazionale Il Ceppo alla carriera, 70ª edizione, a Mathias Ènard.

I weekend di maggio saranno animati da “Libri in Cammino”, giunto alla quinta edizione. A partire dal 3 maggio, l’iniziativa itinerante unirà escursionismo e incontri con autori, esplorando temi contemporanei nei territori collinari e montani di Pistoia.

Il 9 e 10 maggio, il Palazzo Comunale e la Biblioteca Forteguerriana ospiteranno il Festival dell’editoria locale “Tra i libri”, con sessioni di scouting per aspiranti autori e la “Biblioteca Vivente”, che porterà in scena personaggi storici pistoiesi.

L’8 maggio, le Sale Affrescate del Palazzo Comunale inaugureranno la mostra “Racconto Bianco” di Roberto Ghezzi, un’esposizione che, in collaborazione con il CNR e la cartiera Magnani di Pescia, esplora il cambiamento climatico attraverso il progetto “The Greenland Project”. Il 21 maggio, la Biblioteca San Giorgio ospiterà l’incontro “Effetto Jane Austen” con l’autrice Federica Brunini.

Pistoia: innovazione e diffusione della cultura del libro

Oltre agli eventi principali, Pistoia propone iniziative che riflettono una visione partecipata e diffusa della cultura. Tra queste, “Happy birthday, George!”, omaggio a George Clooney che, dal 6 maggio ogni mercoledì, proietterà i suoi film in lingua originale con sottotitoli in italiano, in occasione del suo 65° compleanno.

La programmazione include anche progetti innovativi come il librobus, che porta la biblioteca agli anziani; la lista di nozze in libreria; il libro sospeso; i Giochi di lettura; le favole al telefono per bambini malati; i book parties e le buste a sorpresa con libri in regalo preparati dai bibliotecari.

Pistoia, forte della sua tradizione culturale, rafforza la sua posizione nella promozione della lettura grazie al sostegno di Fondazione Caript, Comune, Ministero della Cultura, Regione Toscana e partner come Intesa Sanpaolo. I premi internazionali, come il Ceppo e quello dei Dialoghi, evidenziano l’apertura della città a dialoghi con autori di spicco e a temi di grande attualità, confermando Pistoia come un vivace centro di dibattito pubblico e sperimentazione per la diffusione del libro.