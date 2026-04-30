Matera si prepara a ospitare un'importante iniziativa culturale con l'arrivo dell'installazione "Love Difference – Mar Mediterraneo" di Michelangelo Pistoletto. L'artista, figura di spicco dell'arte contemporanea internazionale e candidato al Premio Nobel per la Pace nel 2025 e 2026, espone la sua opera nel suggestivo Complesso rupestre di San Nicola dei Greci e Madonna delle Virtù. La mostra, parte del programma "Matera 2026 Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo", sarà aperta al pubblico dal 7 maggio al 28 novembre 2026.

Curata da Mariadelaide Cuozzo, docente di Storia dell’arte contemporanea presso l’Università degli Studi della Basilicata, l'installazione è concepita come un dispositivo relazionale che promuove confronto e condivisione.

L'elemento centrale è un grande tavolo specchiante (7,5 x 4,5 metri) che riproduce la forma del bacino del Mediterraneo. Attorno ad esso, sedie e tappeti provenienti dai Paesi che si affacciano su questo mare simboleggiano la vocazione collettiva e multiculturale del progetto.

L'Opera: Simbolo di Cooperazione e Visione

Già presentata alla Biennale di Venezia e in altre importanti sedi internazionali, "Love Difference – Mar Mediterraneo" è considerata una delle opere più emblematiche della ricerca artistica di Pistoletto. Il suo intento è stimolare un modello di cooperazione basato sulla creatività come strumento di trasformazione sociale, mirando alla creazione di un “Parlamento Culturale Mediterraneo”.

Il progetto coinvolge una rete di persone, istituzioni e pratiche, con la partecipazione della comunità locale, del mondo accademico e di rappresentanti culturali nazionali e internazionali.

Un articolato programma di eventi collaterali accompagnerà l'esposizione, con incontri, dibattiti e momenti di riflessione collettiva dedicati a dialogo, cultura e cooperazione nell'area mediterranea. L'iniziativa è promossa da Fondazione Pistoletto – Cittadellarte (Biella) e dall'Università degli Studi della Basilicata, organizzata da Opera Arte e Arti di Matera, con il supporto del Circolo Culturale “La Scaletta”.

Matera: Crogiolo di Cultura e Dialogo Mediterraneo

La scelta dei Sassi di Matera, Patrimonio Mondiale dell'UNESCO dal 1993, come cornice dell'installazione, ne amplifica il significato.

Il Complesso rupestre di San Nicola dei Greci e Madonna delle Virtù è un punto di riferimento per l'arte contemporanea nel Mezzogiorno. Matera, già Capitale Europea della Cultura nel 2019, rafforza così il suo ruolo di crocevia culturale e di ponte simbolico tra le sponde del Mediterraneo, in linea con la missione di "Matera 2026 Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo".

Il coinvolgimento di Pistoletto e l'attenzione a cooperazione e dialogo internazionale evidenziano la vocazione della città alla sperimentazione culturale e alla promozione di modelli partecipativi. L'opera invita visitatori e cittadini a percepire il Mediterraneo non solo come spazio geografico, ma come orizzonte condiviso di convivenza e creatività.