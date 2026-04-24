Una polemica è scoppiata intorno al neo sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella a seguito di un finanziamento pubblico di 600mila euro. La somma è stata destinata al film 'Tf45 – Kilo Point', basato sul romanzo 'Task Force 45 – Scacco al califfo' dello stesso Cannella. La notizia ha generato dibattito a sole quarantotto ore dalla sua nomina, con la vicenda rilanciata da La Stampa e subito ripresa in Parlamento.

La controversia si è intensificata per la contemporanea esclusione di altri progetti di rilievo, come il docufilm su Giulio Regeni 'Tutto il male del mondo' e 'The Echo Chamber', tratto da una sceneggiatura di Bernardo Bertolucci.

Tali esclusioni avevano già provocato le dimissioni di membri della commissione selettiva del MiC. Durante la discussione sul decreto sicurezza, Andrea Casu del Partito Democratico ha espresso critiche: “Diamo il benvenuto in Aula al sottosegretario Cannella di cui abbiamo appreso dalla stampa una certa capacità nel reperire risorse, riuscendo da vicesindaco di Palermo a finanziare per 600mila euro un progetto cinematografico denominato 'Tf45' di cui è coautore. Chiederemo conto in altre sedi di questa situazione, perché è fondamentale comprendere quali siano i criteri con cui vengono assegnate le risorse pubbliche in Italia”.

Richiesta di trasparenza e reazioni parlamentari

I deputati PD della commissione Cultura hanno depositato un’interrogazione parlamentare per ottenere tutta la documentazione relativa al finanziamento: bandi, criteri di selezione, composizione delle commissioni e atti di assegnazione.

Anche i senatori Cecilia D’Elia e Francesco Verducci hanno criticato duramente, affermando: “Il melonismo ha superato i limiti della vergogna. Chiameremo il ministro Giuli e la stessa premier a rispondere di tutto questo nelle aule parlamentari”. Dal Movimento 5 Stelle, il deputato Gaetano Amato ha annunciato un’interrogazione, denunciando: “L’azione predatoria del partito di Giorgia Meloni nella cultura e nel cinema non smette di offrire ogni giorno dettagli sempre peggiori”. Amato ha inoltre sollevato dubbi sul possibile intervento del sottosegretario in Parlamento, data la sua doppia veste.

Interpellato dai cronisti, Gianmarco Mazzi, neo ministro del Turismo ed ex sottosegretario alla Cultura, si è distanziato dalla vicenda: “Io sono ministro del Turismo, chiedete al ministero della cultura.

Io rispetto il mio ruolo di adesso, non interferisco su un ruolo che non ho mai avuto: io non mi occupavo di cinema, ma di attività culturali dal vivo”. Al momento, non sono giunte dichiarazioni ufficiali dal ministero della Cultura o da Cannella.

Il finanziamento selettivo e i progetti esclusi

La commissione selettiva del ministero della Cultura ha premiato 'Tf45 – Kilo Point', escludendo opere di forte risonanza come il docufilm su Giulio Regeni e il progetto postumo di Bernardo Bertolucci. Questa decisione aveva già causato dimissioni tra i membri della commissione, sollevando interrogativi sulla trasparenza e l’equità dei criteri. La coincidenza tra il ruolo istituzionale di Cannella e il suo coinvolgimento come autore ha reso il finanziamento oggetto di particolare attenzione e contestazione, riaccendendo il dibattito sulle modalità di assegnazione delle risorse pubbliche per la cultura e sulla necessità di regolamenti stringenti per prevenire conflitti di interesse.

Il settore cinematografico italiano beneficia di fondi selettivi e contributi ministeriali per la promozione di opere culturali e sociali. Le commissioni operano secondo bandi pubblici e criteri ministeriali. Tuttavia, la trasparenza delle scelte e la parità di accesso alle risorse rimangono temi centrali nel dibattito. L’attuale assetto prevede la pubblicazione periodica dei membri delle commissioni e degli atti di assegnazione per garantire la massima informazione. In attesa di ulteriori documentazioni, il dibattito prosegue, in cerca di risposte precise dagli organi competenti.