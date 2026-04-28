Il cantautore Renzo Rubino ha presentato la nuova edizione di ‘Porto Rubino’, festival musicale che anima le coste pugliesi. Rubino ha illustrato le novità, nato per celebrare mare e musica. ‘Porto Rubino’ unisce artisti in un viaggio itinerante, per un'esperienza coinvolgente.

'Porto Rubino': musica, mare e territorio

Ideato da Renzo Rubino, il festival porta la musica su barche e spiagge, creando un legame diretto tra artisti, pubblico e ambiente marino. L'apprezzamento delle edizioni precedenti ha spinto a rinnovare il programma. L'obiettivo resta la valorizzazione del territorio pugliese, la sensibilizzazione sulla tutela del mare, coinvolgendo musicisti e promuovendo la collaborazione.

Le novità della prossima edizione

Tra le novità, spicca l'introduzione di nuove tappe e la partecipazione di ospiti speciali, che arricchiranno il cartellone. Il festival manterrà la sua formula itinerante, proponendo concerti in luoghi suggestivi. Rubino ha sottolineato l'importanza di preservare uno spirito autentico, offrendo momenti di condivisione e riflessione.

Renzo Rubino: cantautore e visionario

Renzo Rubino, cantautore italiano noto per il Festival di Sanremo e la capacità di fondere generi musicali. Ha pubblicato diversi album e si è distinto per l'originalità dei suoi progetti, tra cui ‘Porto Rubino’, che unisce musica e valorizzazione del territorio. La sua visione è il cuore pulsante del festival, riflettendo l'impegno per cultura e ambiente.