Dopo l'importante successo nelle sale italiane, "Primavera", il film d'esordio del regista Damiano Michieletto, si appresta a una vasta distribuzione internazionale in oltre cinquanta Paesi. L'opera, tratta dal romanzo "Stabat Mater" di Tiziano Scarpa (Premio Strega 2009), ha già riscosso consensi dopo l'anteprima mondiale al Toronto Film Festival 2025 e l'uscita italiana del 25 dicembre (Warner Bros. Pictures). Le vendite internazionali, curate da Paradise City Sales, hanno esteso la copertura a più di cinquanta Paesi. "Primavera" vanta prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio del Pubblico al Chicago Film Festival e sette nomination ai David di Donatello, inclusa quella per Tecla Insolia come Miglior protagonista femminile.

Il cast include Michele Riondino, Andrea Pennacchi, Fabrizia Sacchi, con la partecipazione di Valentina Bellé e Stefano Accorsi. La produzione è una collaborazione tra Warner Bros. Entertainment Italia e Indigo Film, in coproduzione con la francese Moana Films e in associazione con Paradise City Sales, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Lazio (Lazio Cinema International), della Regione Veneto e di Fondazione Veneto Film Commission.

Il calendario delle uscite globali

Il percorso internazionale di "Primavera" si articola con uscite programmate a partire dal 24 aprile in Inghilterra e Irlanda. Seguiranno il 29 aprile Francia, Svizzera e Corea del Sud; il 6 maggio Belgio; il 21 maggio Germania; il 22 maggio Giappone e Norvegia; il 12 giugno Austria; il 4 settembre Svezia; il 25 settembre Spagna.

Questa strategia distributiva capillare, facilitata da Paradise City Sales, ha assicurato la presenza del film in oltre cinquanta mercati. Il coinvolgimento di realtà come Moana Films e Diaphana Distribution (Francia) evidenzia le ambizioni internazionali del progetto.

Il film ha ottenuto consensi non solo in Italia, ma anche a livello internazionale, come testimoniato dalla selezione al Toronto Film Festival e dal premio di Chicago. Questo successo rafforza il rinnovato protagonismo del cinema italiano, capace di dialogare con un pubblico globale attraverso produzioni di qualità.

L'ispirazione e il cast

"Primavera" è ispirato a "Stabat Mater" di Tiziano Scarpa, Premio Strega 2009. Damiano Michieletto, noto per il teatro d'opera, ha scelto questa storia per il suo debutto cinematografico internazionale.

Nel cast spicca Tecla Insolia, nominata ai David di Donatello, affiancata da Michele Riondino, Andrea Pennacchi, Fabrizia Sacchi, con la partecipazione di Valentina Bellé e Stefano Accorsi. La produzione è frutto di una sinergia italo-francese e di un sostegno istituzionale significativo, con contributi del Ministero della Cultura, della Regione Lazio (Lazio Cinema International), della Regione Veneto e di Fondazione Veneto Film Commission. Questa collaborazione ha permesso la creazione di un'opera cinematografica destinata a un pubblico globale.