Roma ha celebrato il 23 aprile 2026 una serata evento di rilievo al Pasquino Art Center, interamente dedicata alla docuserie "Profumo di Pizzi". L'opera, firmata da Fabrizio Berruti e Gianluigi De Stefan e prodotta da Quantica per Rai Cultura, ha visto la proiezione delle prime due parti, già trasmesse su Rai 5 dall'11 aprile in un ciclo di quattro episodi. L'appuntamento ha riunito autori, il protagonista e numerosi esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo, sottolineando l'importanza del progetto.

"Profumo di Pizzi" offre un'immersione in quasi sessant'anni di storia italiana, attraverso lo sguardo ironico e satirico del fotografo Umberto Pizzi.

La docuserie esplora la sua carriera come testimone privilegiato della Roma della Dolce Vita, della politica e dei salotti, rivelando gli intrecci e i poteri, anche invisibili, che hanno plasmato le vite pubbliche e private. Le immagini e i racconti di Pizzi svelano storie inedite, configurandosi come "un viaggio nella memoria visiva del Paese e un racconto sul presente, sul potere delle immagini e sulla capacità di guardare la realtà senza pregiudizi".

Un evento tra cinema, fotografia e dibattito

La serata si è svolta nel suggestivo contesto del Pasquino Art Center, un nuovo spazio culturale nel cuore di Trastevere, recentemente restituito alla città e ora polo attivo per dibattiti, proiezioni e incontri dedicati al cinema e alla fotografia.

Durante la presentazione, un ricco panel ha dialogato con il pubblico: oltre a Umberto Pizzi, erano presenti il direttore di Rai Cultura Fabrizio Zappi, il regista Umberto Marino, gli autori Fabrizio Berruti e Gianluigi De Stefan e il produttore Marco Perini. L'evento ha offerto anche l'opportunità di ammirare una selezione degli scatti più iconici di Pizzi, inclusi i celebri ritratti della Roma mondana e politica, testimonianza della sua lunga e prolifica carriera.

L'iniziativa non si è limitata alla sola proiezione e al dibattito. A seguire, il pubblico ha potuto godere di un vivace momento musicale con la performance live degli 80sonic, trasformando l'appuntamento in un'occasione di festa e socialità.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto all'Associazione Nazionale Autori Cinematografici (Anac), al Pasquino Art Center e ai collaboratori Filippo Gregoretti e Luisa Rovati per il fondamentale contributo alla realizzazione dell'evento.

Omaggio a un "capostipite" della fotografia italiana

Nel corso della serata, l'Anac, per voce del suo presidente Francesco Ranieri Martinotti, ha enfatizzato il profondo significato dell'omaggio a Pizzi. "La proiezione del documentario di Berruti e Di Stefano e la presenza al Cineclub degli autori del mitico Umberto Pizzi ha un valore evocativo e simbolico soprattutto per la nostra storia associativa", ha dichiarato Martinotti. Ha poi aggiunto che "il capostipite dei ‘paparazzi’ ha conosciuto e catturato con il suo obiettivo tanti dei soci che hanno fondato l'Anac e che hanno partecipato alla grande stagione del cinema italiano, primo fra tutti Fellini".

A coronamento di questo riconoscimento, a Pizzi è stata consegnata la tessera d'onore straordinaria dell'Anac, un gesto che ne celebra il contributo inestimabile.

Il Pasquino Art Center, riaperto di recente, occupa l'edificio dello storico cinema Pasquino in via di San Francesco a Ripa, nel cuore di Trastevere. Questa sala, punto di riferimento culturale sin dagli anni Sessanta per la programmazione d'autore, rinasce oggi come spazio multifunzionale e culturale. La sua riattivazione come cinema, bistrot e luogo di produzione musicale e teatrale rafforza il legame tra cinema, arti visive e la memoria storica del quartiere, offrendo un ampio ventaglio di proposte culturali.

La serata dedicata a "Profumo di Pizzi" ha rappresentato una chiara testimonianza della vitalità della scena cinematografica e fotografica romana.

Ha ribadito il desiderio condiviso di valorizzare figure come Umberto Pizzi, che con la loro arte dell'immagine e della narrazione visiva hanno saputo raccontare e interpretare il cambiamento della società italiana.