La tredicesima edizione di Radio Italia Live – Il Concerto illuminerà Piazza Duomo a Milano mercoledì 15 maggio. Presentato il 20 aprile a Palazzo Marino, l'evento si conferma come uno dei più rilevanti appuntamenti musicali gratuiti in Italia, promettendo una serata di grande musica dal vivo.

Sul palco milanese si alterneranno artisti di spicco: Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Kolors e Sayf, a cui si aggiunge Gigi D’Alessio. Ogni artista proporrà un mini set di tre brani, eseguiti rigorosamente dal vivo e introdotti dalle voci storiche di Radio Italia, che condurranno lo show, garantendo un'esperienza autentica e coinvolgente per il pubblico.

L'accesso al concerto è gratuito, ma richiede un accreditamento sul sito di ticketone.it. Le registrazioni si apriranno alle ore 12:00 di lunedì 27 aprile e saranno disponibili fino a esaurimento posti, con la possibilità di richiedere un massimo di due accrediti per persona. L'edizione 2026 mantiene la sua formula interamente dal vivo, con la Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori. Una novità di quest'anno è l'esibizione speciale Radio Italia Trend x Spotify, che vedrà protagonista Sayf. La presentazione degli artisti sarà affidata alla voce inconfondibile di Luca Ward.

Durante la conferenza stampa, l'Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi ha definito il progetto "spaziale" e "parte della Milano contemporanea".

Anche Arisa ha espresso il suo onore di esibirsi a Milano, definendola la sua "seconda città" e manifestando la sua felicità per l'occasione.

La serata tra pre-show e conduzione

La serata del 15 maggio sarà anticipata da un pre-show condotto da Laura Giane ed Edoardo Prelle. L'inizio ufficiale di Radio Italia Live – Il Concerto sarà segnato dall'esecuzione dal vivo della sigla dell'evento da parte di Saturnino, suo autore. Lo spettacolo vedrà la partecipazione di otto presentatori storici di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi. Dal backstage, Ilaria Cappelluti e Francesco Cataldo, insieme alla creator Cecilia Cantarano, offriranno contenuti esclusivi e dinamici, arricchendo l'esperienza complessiva del pubblico presente e di quello a casa.

Copertura multimediale e internazionale dell'evento

Radio Italia Live – Il Concerto non si limiterà a Piazza Duomo, ma godrà di una vasta copertura multimediale. Sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia Tv (canali 70 e 570 DTT, 725 Sky, 35 TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est). La diretta audio/video sarà disponibile anche su radioitalia.it, sul canale YouTube ufficiale e tramite le app dedicate di Radio Italia. L'evento sarà visibile pure su Sky Uno, Now e in chiaro su TV8. La risonanza internazionale è garantita dalle trasmissioni su London One Radio e ICN di New York. L'esibizione speciale Trend x Spotify di Sayf sarà inoltre fruibile in video sulla piattaforma Spotify, Official Streaming Partner dell'evento, ampliando ulteriormente le modalità di fruizione.

Novità, merchandising e la tappa di Palermo

L'edizione 2026 introduce elementi innovativi, tra cui la collaborazione con Spotify come Official Streaming Partner, che si estende ai contenuti social con il format originale “Scelte impossibili”, condotto da Cecilia Cantarano in partnership con l'agenzia One Shot. I fan potranno acquistare il merchandising ufficiale in edizione limitata (cappellino, t-shirt, sacca personalizzata) a partire dalle ore 10:00 di martedì 21 aprile su store.radioitalia.it; l'acquisto includerà l'accesso omaggio all'esclusiva area vip-ring. L'evento è promosso da Notino, presenting partner, e si inserisce nella programmazione culturale di Milano, sottolineando la sinergia tra musica e istituzioni.

Dopo il successo milanese, Radio Italia Live – Il Concerto si sposterà per una seconda tappa a Palermo. L'appuntamento è per domenica 28 giugno al suggestivo Foro Italico. Questa doppia data consolida la manifestazione come il principale evento nazionale di musica italiana dal vivo, capace di coinvolgere un vasto pubblico sia nelle piazze che attraverso i principali canali radiotelevisivi e digitali. Con una proposta artistica che include alcune delle voci più amate del panorama musicale italiano, il concerto si conferma come uno degli appuntamenti più significativi dell'anno per gli appassionati e gli addetti ai lavori del settore, ribadendo la sua importanza nel calendario culturale italiano.