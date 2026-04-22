La Rai ha scelto Ancona come sede per la presentazione dei Palinsesti 2026-2027, l'annuale appuntamento che illustra le novità della prossima stagione televisiva. L'annuncio, diffuso dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli tramite un post social, segna un'importante opportunità per il territorio.

Acquaroli ha espresso grande soddisfazione, definendo la decisione della televisione pubblica un'occasione speciale che proietterà le Marche e il suo capoluogo al centro di dinamiche nazionali. Questa scelta conferma la crescente capacità di Ancona e della regione di essere attrattive e di intercettare prestigiose opportunità.

Il governatore ha evidenziato l'intensa collaborazione con il Comune di Ancona per raggiungere l'obiettivo. Per Acquaroli, l'evento sarà un momento straordinario per valorizzare la bellezza e le eccellenze di una città che sarà anche Capitale italiana della Cultura 2028, e di una regione che sta finalmente assumendo un ruolo di protagonista sulla scena nazionale e internazionale.

Struttura e novità della presentazione Rai

La tradizionale presentazione dei palinsesti, solitamente tra giugno e luglio, si articolerà ad Ancona in due momenti. Il primo sarà tecnico, con i responsabili delle aree di fiction, intrattenimento e informazione che risponderanno alle domande dei giornalisti. Il secondo, serale, sarà uno show più spettacolare con la partecipazione di volti noti del piccolo schermo e un red carpet.

Mentre per l'edizione precedente la conduzione era stata affidata a Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica, l'identità di chi guiderà la serata di Ancona non è ancora stata comunicata. Questa scelta della Rai rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle passate edizioni, che avevano avuto come scenario Viale Marconi a Napoli. La nuova location rafforza la visibilità nazionale delle Marche, inserendosi in un percorso che vede il capoluogo marchigiano sempre più al centro dell'attenzione, anche in vista del suo ruolo di Capitale italiana della Cultura 2028.

Ancona e le Marche: visibilità e cultura

I Palinsesti Rai non sono solo un appuntamento mediatico di riferimento, ma un'opportunità per sottolineare la centralità di Ancona, città che negli ultimi anni ha ottenuto numerosi riconoscimenti.

La sinergia tra istituzioni locali e nazionali per l'organizzazione dell'evento evidenzia una chiara strategia di valorizzazione del territorio marchigiano in ambito culturale e mediatico.

Storicamente, la presentazione dei palinsesti Rai si teneva tra Roma e Napoli. La decisione di scegliere Ancona costituisce quindi una svolta, supportata dalla crescente capacità della città di attrarre eventi di rilievo nazionale. Questa trasferta del principale evento mediatico della televisione pubblica conferisce ulteriore prestigio, offrendo una vetrina per le eccellenze culturali e paesaggistiche delle Marche. Con la conferma di questo importante appuntamento, Ancona consolida il proprio ruolo di baricentro tra dinamiche televisive e valorizzazione culturale, preparandosi alle opportunità future.