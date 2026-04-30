Il Minneapolis Institute of Art si prepara a esporre nuovamente uno dei più importanti arazzi rinascimentali italiani negli Stati Uniti: il monumentale tessuto del XVI secolo raffigurante l'incontro di Dante e Virgilio. Il restauro è finanziato con 25.000 euro dalla European Fine Art Foundation (Tefaf), in collaborazione con Bank of America, tramite il TEFAF Museum Restoration Fund per la conservazione di collezioni pubbliche.

Unico arazzo mediceo in collezione pubblica fuori dall'Italia, l'opera fu realizzata tra il 1547 e il 1549 a Firenze, su progetto di Francesco Salviati per Cosimo I.

Misura oltre cinque metri per due e mezzo; la fragilità strutturale lo ha tenuto in deposito. Il restauro, il primo arazzo finanziato da Tefaf dal 2012, prevede pulitura a umido, stabilizzazione, rintessitura parziale e un nuovo sistema espositivo. Il ritorno dell'arazzo nelle gallerie è atteso per luglio 2026, dopo oltre settant'anni di assenza dal pubblico.

Un intervento di conservazione di rilievo internazionale

L'intervento sarà condotto dal Midwest Art Conservation Center, interno al museo. Il Minneapolis Institute of Art, con una delle maggiori collezioni di arazzi negli USA, considera "The Meeting of Dante and Virgil" il suo più rilevante arazzo rinascimentale italiano. Il restauro, reso possibile dal Bank of America Art Conservation Project, evidenzia l'impegno nella conservazione di opere di valore globale.

Max Bryant, James Ford Bell Associate Curator di Mia, ha sottolineato l'importanza di questo "ambizioso progetto" per il museo e gli appassionati d'arte rinascimentale.

Il nuovo sistema di supporto e una cornice modulare consentiranno futuri prestiti ad altre istituzioni. Lucas Giambelluca, presidente di Bank of America Twin Cities, ha sottolineato l'impegno della banca nella conservazione di opere di valore culturale, a livello globale e locale. Rachel Kaminsky, responsabile del comitato Tefaf Museum Restoration Fund, ha ribadito la missione di salvaguardare opere d'arte di eccezionale valore per le generazioni future.

Contesto storico e iniziative future

L'arazzo "The Meeting of Dante and Virgil", ideato tra il 1546 e il 1548 da Francesco Salviati e tessuto tra il 1547 e il 1549 a Firenze, testimonia l'eccellenza dell'arte tessile medicea e la raffinata committenza di Cosimo I.

Le sue notevoli dimensioni (5,3 metri di lunghezza) e la rara complessità decorativa lo qualificano come un capolavoro. Fragilità di seta e struttura ne hanno limitato la visibilità pubblica per lunghi periodi.

Il museo ospiterà la mostra "Back from the Underworld: Mia’s Dante Tapestry Restored" (11 luglio 2026 – 31 gennaio 2027). Il 16 maggio 2026 a New York, Tefaf terrà una conferenza pubblica sulla conservazione degli arazzi rinascimentali. Nel 2026, Tefaf supporta anche altri importanti restauri internazionali, tra cui interventi a Gemäldegalerie Alte Meister di Dresda, Hispanic Society di New York, Wadsworth Atheneum in Connecticut e Rijksmuseum di Amsterdam.