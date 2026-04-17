La Reggia di Venaria ospita, dal 17 aprile al 6 settembre 2026, l'esposizione "Regine in scena. L’arte del costume italiano tra cinema e teatro", un percorso tra storia, mito e spettacolo. La mostra presenta 31 abiti di scena che hanno definito l’immaginario delle regine, da Cleopatra a Maria Antonietta, fino a Sissi. Curata da Massimo Cantini Parrini, vincitore di sei David di Donatello (due per creazioni esposte), e da Clara Goria, storica dell’arte e conservatrice del Centro Studi del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, la rassegna è allestita nelle suggestive Sale delle Arti.

Un contributo fondamentale è offerto dalla Fondazione Tirelli di Formello, il cui archivio vanta 400 mila costumi di alta sartoria teatrale e cinematografica.

Il percorso espositivo rivela come il costume trasformi il tessuto in narrazione, dando vita a figure iconiche. Tra le creazioni spicca l'abito indossato da Monica Bellucci ne "I fratelli Grimm" di Terry Gilliam, la regina degli specchi. Si ammirano anche i costumi che hanno caratterizzato produzioni memorabili: Michelle Pfeiffer come Titania, Valentina Cortese con la sua regalità lunare, la Giocasta di Silvana Mangano e la Medea di Maria Callas, entrambe con creazioni dei maestri Piero Tosi e Danilo Donati. L'antichità si affianca alla storia reinventata dal cinema, con l'oro di Elizabeth Taylor (Cleopatra) e l'austerità di Rossella Falk (Elisabetta I per Franco Zeffirelli).

Non mancano le riletture contemporanee di Angelina Jolie e Mélanie Laurent nei ruoli di Anna Bolena e Maria Antonietta. Tre abiti per l'opera lirica sono stati ideati da Arnaldo Pomodoro, Felice Casorati e Giorgio De Chirico. La mostra include inoltre la svolta pop di Kirsten Dunst, che ha trasformato Maria Antonietta in icona contemporanea sotto la regia di Sofia Coppola, e il fascino malinconico di Romy Schneider, indimenticabile Sissi nel cinema di Luchino Visconti.

Il ruolo della Fondazione Tirelli e le Sale delle Arti

L'esposizione, ospitata nelle Sale delle Arti della Reggia di Venaria, valorizza il ruolo centrale della Fondazione Tirelli. Diciassette dei 31 abiti esposti provengono dal suo archivio di Formello, il maggiore in Italia per i costumi scenici, testimoniando la ricchezza e la maestria sartoriale italiana del Novecento.

La mostra celebra l'eccellenza artigianale e la dimensione storica e artistica del costume, evidenziando come materiali preziosi e colori simbolici – oro, argento e bronzo – restituiscano il senso profondo della regalità, un'invenzione scenica capace di attraversare i secoli. La collaborazione con il Centro Studi del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude ha permesso un racconto multidisciplinare che unisce moda, arte, teatro e cinema, rivolgendosi a pubblico e specialisti e sottolineando l'influenza del costume nella definizione iconografica di personaggi femminili storici e mitologici.

La Reggia di Venaria: patrimonio UNESCO e polo culturale

La Reggia di Venaria, alle porte di Torino, è riconosciuta come uno dei capolavori del Barocco europeo e Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Dopo un restauro conclusosi nel 2007, ha riacquistato la sua funzione culturale, affermandosi come punto di riferimento nazionale per mostre, eventi e progetti artistici, con oltre dieci milioni di visitatori dalla riapertura. Oggi, oltre alle grandi esposizioni temporanee, la Venaria offre un percorso museale permanente tra le sue sale storiche, i magnifici Giardini, la Citroniera e la Scuderia Juvarriana.

Le attività della Reggia sono gestite dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, dedicato alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, con attenzione ai progetti espositivi di rilievo nazionale e internazionale. In questo contesto si inserisce "Regine in scena", proponendo una lettura trasversale della storia e della moda teatrale e cinematografica italiana, invitando visitatori e studiosi in un viaggio che, partendo da Cleopatra, Maria Antonietta e Sissi, attraversa secoli di immaginario collettivo fino alla contemporaneità.