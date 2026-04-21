La Regione Liguria ha approvato, il 21 aprile 2026, un finanziamento straordinario di 1 milione di euro per la Fondazione Carlo Felice. Il provvedimento, votato a maggioranza dalla prima commissione regionale, è destinato a sostenere le attività del 2025, inclusa la promozione del Festival Internazionale del Balletto di Nervi. L'opposizione si è astenuta, annunciando un emendamento al disegno di legge.

L'iniziativa rientra in una più ampia strategia regionale a favore della cultura, con la Fondazione Carlo Felice al centro della vita musicale genovese.

Questo sostegno integra i finanziamenti ordinari per garantire continuità artistica e solidità gestionale. Il disegno di legge era stato validato dalla Giunta regionale il 9 aprile 2026. La vicepresidente e assessore alla Cultura, Simona Ferro, aveva dichiarato che l'intervento assicura alla Fondazione lirico sinfonica del Carlo Felice «la solidità necessaria per offrire un cartellone di primissimo livello». Ha ribadito l'obiettivo di sostenere la continuità artistica e occupazionale con «atti concreti e risorse», evidenziando il ruolo proattivo della Regione Liguria.

Il Teatro Carlo Felice: storia, ruolo e impatto

Il contributo straordinario è cruciale per la Fondazione Carlo Felice, che gestisce il celebre teatro genovese, inaugurato nel 1991.

Questa istituzione è il principale polo per la musica lirica e sinfonica di Genova e dell'intera Regione Liguria. La sua programmazione di opere liriche, concerti e spettacoli di danza ne consolida la reputazione nazionale e internazionale. La Fondazione Carlo Felice fu istituita dopo la ricostruzione dello storico teatro, distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. La sede attuale è una delle più moderne sale teatrali italiane, capace di accogliere duemila spettatori e di ospitare produzioni di alto profilo internazionale. Negli anni, ha ospitato artisti di rilievo, collaborando con figure di spicco del settore. L'inclusione del Festival Internazionale del Balletto di Nervi nel finanziamento sottolinea l'importanza di promuovere manifestazioni di rilevanza internazionale e valorizzare il territorio.

Grazie alla sua vasta programmazione, il Carlo Felice è un punto di riferimento culturale per Genova e la Liguria, offrendo opportunità formative e lavorative. Il Festival Internazionale del Balletto di Nervi, sostenuto dalla misura regionale, si svolge nei Parchi di Nervi e costituisce un momento culminante della stagione culturale ligure, rafforzando la rete culturale regionale.