La Testa di Medusa, scultura marmorea cinquecentesca attribuita al Giambologna e di proprietà del Comune di Bagno a Ripoli, sarà restaurata dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze. L'opera è stata trasferita il 9 aprile 2026 al laboratorio dell'Opificio in via degli Alfani per indagini diagnostiche preliminari su stato e materiali. Il sindaco Francesco Pignotti ha ringraziato l'Opificio, evidenziando che l'opera, dopo anni di oblio, tornerà visibile al pubblico grazie alla collaborazione. La soprintendente Emanuela Daffra ha sottolineato l'impegno dell'Opificio nel recupero della scultura, per ritrovare il contesto originale: la Fonte della Fata Morgana a Grassina, voluta da Bernardo Vecchietti a fine Cinquecento.

Il futuro della Medusa e la tutela della Fonte

A restauro ultimato, la Testa di Medusa sarà esposta al Museo Nazionale del Bargello. Una riproduzione, con il contributo di Artigianato e Palazzo, sarà collocata nella Fonte in attesa del restauro integrale del Ninfeo, mantenendone il legame.

L'intervento si inserisce in una più ampia strategia di tutela e valorizzazione della Fonte della Fata Morgana. Il monumento è oggetto di studi e iniziative di conservazione promosse da Comune e Soprintendenza. Un protocollo d’intesa mira a reperire circa 400 mila euro per la sua salvaguardia, anche tramite bandi e l'Art Bonus.

La Fonte della Fata Morgana: storia e valore

La Fonte della Fata Morgana, commissionata da Bernardo Vecchietti nel Cinquecento per la sua villa "Il Riposo" e attribuita al Giambologna, è un ninfeo significativo del manierismo toscano per il suo rapporto architettura-paesaggio-acqua.

Oltre alla Testa di Medusa, ospitava una statua marmorea della Fata Morgana, anch’essa riferibile al Giambologna (oggi in collezione privata; una copia di Giardino Corsini e Artigianato e Palazzo è pronta per la reinstallazione). Il suo fascino leggendario ha reso il Ninfeo suggestivo, definito dal Soprintendente Andrea Pessina un esempio emblematico del manierismo. Dal 1996 la proprietà è comunale. Il percorso di recupero e valorizzazione è frutto di una sinergia tra amministrazione pubblica, istituzioni e associazioni, per restituirla.