Il Cimitero delle Fontanelle, luogo iconico del Rione Sanità di Napoli, ha riaperto il 18 aprile 2026, dopo una chiusura dal 2019. L'evento, molto atteso, è stato celebrato con un corteo di cinquecento persone da Largo Totò all'ossario, guidato dai giovani della Cooperativa La Paranza. I bambini hanno intonato cori dedicati alle Capuzzelle. Il sindaco Gaetano Manfredi ha promesso "mai più chiusure" per questo "luogo simbolico". L'assessore regionale Ninni Cutaia ha definito il Rione Sanità "nucleo di una grande città culturale". L'arcivescovo Mimmo Battaglia ha esortato i giovani della Paranza a trasformare il luogo "da morte in officina di vita, lavoro e dignità", vedendo in ciò la "speranza".

Storia, Memoria e Riscatto Sociale

L'antico ossario, originariamente cava di tufo, è divenuto sepolcreto di massa per le vittime di grandi epidemie, custodendo i resti di 40.000 persone. Il sito affascina per la fusione di fede ufficiale e devozione popolare, evidente nel legame con la tradizione del lotto e le Capuzzelle. Tra le testimonianze raccolte dalla Cooperativa La Paranza, spicca quella di nonno Pino, oggi novantatreenne, che da bambino trovò rifugio nell'ossario durante le Quattro Giornate di Napoli. Il Cimitero delle Fontanelle si propone ora come motore per il turismo nel Rione Sanità e simbolo di riscatto sociale, definito "l'ipogeo dell'anima napoletana".

La Cooperativa La Paranza: Gestione e Rinascita Culturale

La Cooperativa La Paranza, composta da giovani del quartiere, ha svolto un ruolo cruciale nella restituzione del sito, promuovendo coinvolgimento comunitario e recuperando le tradizioni orali. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha riconosciuto il valore virtuoso del progetto, sottolineando come l'esperienza della Sanità è un modello replicabile di rinascita culturale e sociale. Questa iniziativa è una risposta tangibile alle esigenze di rigenerazione del patrimonio, affidando un simbolo identitario a una nuova generazione pronta a trasformare il passato in un'opportunità di futuro per l'intera città di Napoli.