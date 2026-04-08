L’archivio segreto dell’abate Atto Melani, cantante castrato, diplomatico per potenti figure europee, creduto perduto per 120 anni, è stato ritrovato nella Biblioteca Labronica di Livorno. La scoperta, all’interno dell’autografoteca Bastogi (oltre 60mila manoscritti), è stata annunciata da Monaldi & Sorti, autori di romanzi storici su Melani. Il ritrovamento riapre un capitolo storico su un protagonista barocco tra musica, diplomazia e spionaggio. La sparizione dell’archivio nel 1907 fu una vicenda drammatica e “romanzesca”: l’ultimo erede disperse il patrimonio, lasciando centodieci volumi manoscritti di Melani, centinaia di libri antichi e oltre trecento quadri di maestri (palazzo distrutto nel 1943).

Ne seguì un clamoroso caso giudiziario e mediatico, con lo storico dell’arte Gianni Pittiglio.

Presentazione e contesto storico

Il ritrovamento del 2026 coincide con le celebrazioni dei 400 anni dalla nascita di Melani (“Atto400”). Pistoia ospiterà una mostra su Melani. L’archivio sarà presentato in Senato il 17 giugno, in un dibattito promosso dalla senatrice Daniela Sbrollini, con Monaldi & Sorti e altri esperti. L’assessore alla Cultura di Livorno, Angela Rafanelli, ha dichiarato che la scoperta “può rivoluzionare la storia del papato”.

“Unicum Opus” conclude la saga

In concomitanza, il 7 aprile è uscito “Unicum Opus”, che conclude la saga iniziata nel 2002 con “Imprimatur”. Il volume è un romanzo bifronte con due storie intrecciate ma indipendenti: “Unicum” ambientato nel conclave del 1670 con Melani, e “Opus” con protagonista lo scrittore Anatole France (1844-1924) alla ricerca di un manoscritto perduto di Melani.

Entro il 2028, tutti i volumi della serie saranno ripubblicati, a partire da “Imprimatur” (nuova edizione). Le copertine sono simboliche: aquila (superbia) per “Imprimatur”, lupo (avidità) per “Unicum” e civetta (accidia) per “Opus”.

La Biblioteca Labronica di Livorno

La Biblioteca Labronica, sede del ritrovamento, si trova nella storica villa Fabbricotti a Livorno, trasformata in biblioteca nell’Ottocento e acquisita dal Comune nel 1936. Ospita oltre 60.000 manoscritti e circa 100 incunaboli. La villa Fabbricotti, di origine medicea, è un esempio di recupero culturale, ospitando mostre.