Domenica 7 giugno 2026, Torino ospiterà un evento di risonanza internazionale: Piazza San Carlo sarà il palcoscenico del Ballo in Bianco, l'iniziativa ideata e guidata dal celebre Étoile Roberto Bolle. Per la prima volta, il cuore della città piemontese accoglierà questa straordinaria lezione collettiva alla sbarra, la più grande al mondo. Migliaia di ballerini, provenienti da tutte le scuole di danza italiane, si uniranno, in total white, sotto la guida di Bolle. L'evento, attesissimo dagli appassionati, trasformerà il "salotto" cittadino in una scenografia unica di movimento e disciplina.

L'appuntamento, in collaborazione con AssoDanza Italia, è significativo per Torino, città cara all'Étoile e sede dei suoi spettacoli. La lezione avrà inizio alle ore 9:40 e sarà trasmessa in diretta su Rai 1, accessibile a tutto il pubblico nazionale. Il Ballo in Bianco unisce passione, disciplina, condivisione e la pura espressione dell'arte corporea, richiamando migliaia di giovani ballerini (10-30 anni) per una simbolica marcia della danza.

Modalità di partecipazione all'evento

La partecipazione al Ballo in Bianco è riservata alle scuole di danza. Ogni scuola può iscrivere fino a venti allievi; richieste per numeri maggiori sono possibili previo accordo. Età allievi: 10-30 anni. Ogni scuola designa un referente per contatti e documentazione.

Iscrizione unicamente online sul sito ufficiale. Gli associati AssoDanza Italia inviano la richiesta direttamente all'associazione. Posti limitati, assegnati in ordine di iscrizione, con conferma via mail.

Il giorno dell'evento, la convocazione è fissata per le ore 7:30. La lezione, condotta da Roberto Bolle, si terrà dalle 9:40 per circa 60 minuti. Le scuole devono presentare la liberatoria firmata (cartacea) da ogni allievo. La diretta su Rai 1 renderà la grande lezione collettiva alla sbarra in Piazza San Carlo uno spettacolo corale e coinvolgente, accessibile a presenti e pubblico televisivo.

Significato e contesto del Ballo in Bianco

Il Ballo in Bianco, nato da un'intuizione di Roberto Bolle, si è affermato come una manifestazione di massa senza precedenti, superando ogni record di partecipazione nelle edizioni passate.

Da appuntamento simbolico per la danza, è divenuto fenomeno globale. Il dress code total white, elemento distintivo dell'iniziativa, simboleggia la purezza e l'universalità dell'arte del movimento, conferendogli un'identità visiva coerente.

La scelta di Torino non è casuale. La città vanta una storica connessione con la danza, con lunga tradizione, istituzioni prestigiose (Teatro Regio) e annuali tournée di Bolle. Piazza San Carlo, icona della città barocca e spesso scenario di grandi eventi culturali, ospiterà per la prima volta questa lezione corale, riunendo danzatori da tutta Italia. La collaborazione con AssoDanza Italia è cruciale per coordinamento e coinvolgimento delle scuole, rafforzando la sinergia tra territorio, formazione e spettacolo dal vivo.