Roberto Colella, frontman per dodici anni della band napoletana La Maschera, presenta il suo primo album solista: “Ce Sta Sempe ‘Na Via”. In uscita il 7 maggio per Full Heads, segna un'evoluzione per l'artista partenopeo. Colella affronta ansie e paure, trasformandole in nuovi stimoli. Il titolo, “ce sta sempe ‘na via pe' nunn' essere sulo a stu munno”, veicola un messaggio di speranza. L’album mescola ballate intime e brani energici, unendo emozione, analisi sociale, fragilità e speranza. Gli arrangiamenti, curati, si avvalgono di un quartetto d’archi, uno di legni e musicisti, spaziando dall'acustico al contemporaneo e alle contaminazioni sperimentali.

Colella: da La Maschera al solista

Roberto Colella si è affermato con La Maschera, innovando la canzone napoletana. Il progetto solista amplia la sua ricerca musicale, valorizzando linguaggi e centralità del testo. “Ce Sta Sempe 'Na Via” segna il passaggio da una dimensione collettiva a una scrittura più intima e personale, mantenendo un forte legame con la sua città. Le radici napoletane sono presenti nelle liriche e negli arrangiamenti, che rinnovano la tradizione con sonorità attuali e mirano all'originalità nella scena contemporanea.

Il nuovo album: visione e sonorità

L'album solista di Roberto Colella riflette sul ruolo dell’autore, esplorando emozioni e temi collettivi. L'uso di quartetti d’archi e legni evidenzia l'interesse per soluzioni armoniche ricercate, tra acustico e contemporaneo, aprendo a contaminazioni e sperimentazioni.

L’album è un mosaico di suoni ed esperienze che, dalle radici partenopee, dialoga con un pubblico vasto. “Ce Sta Sempe ‘Na Via” è un momento cruciale per Roberto Colella e rafforza la vitalità espressiva della canzone napoletana d’autore.