Phil Collins e gli Oasis saranno ufficialmente introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame il 14 novembre 2026, durante una cerimonia che si terrà al Peacock Theater di Los Angeles. L'annuncio comprende anche altri importanti artisti e formazioni come Iron Maiden, Joy Division/New Order, Sade, Wu‑Tang Clan, Billy Idol e il compianto Luther Vandross.

L'ammissione alla Hall of Fame rappresenta uno dei più prestigiosi riconoscimenti nel settore musicale, destinato agli artisti che hanno contribuito significativamente alla storia della musica attraverso le proprie opere.

Phil Collins, figura di spicco del rock anni Ottanta, è tra i pochi musicisti ad aver venduto oltre cento milioni di dischi sia come membro dei Genesis sia come solista. Questa sarà la sua prima introduzione come solista, dopo essere già stato inserito con i Genesis.

I nuovi membri e i criteri di selezione

Oltre a Collins e agli Oasis, tra i nomi che entreranno quest'anno figurano gli Iron Maiden, band simbolo della nuova ondata del metal britannico; i Joy Division/New Order, gruppi chiave della scena post-punk e synth-pop inglese; e Sade, icona del soul-jazz. Si aggiungono i Wu‑Tang Clan, punto di riferimento per l'hip hop dagli anni Novanta; Billy Idol, celebre per il suo stile punk-pop; e Luther Vandross, la cui influenza sulla soul music contemporanea è stata profonda.

Vandross, scomparso nel 2005, ha venduto oltre 25 milioni di album e ha ispirato artisti come Kendrick Lamar e SZA.

Il processo di selezione richiede che gli artisti abbiano pubblicato la loro prima registrazione commerciale almeno venticinque anni prima della candidatura. La votazione coinvolge una giuria di oltre 1.200 tra artisti, storici e professionisti del settore musicale. La cerimonia del 14 novembre sarà trasmessa a dicembre negli Stati Uniti da ABC e Disney+, mentre l'anno successivo l'evento tornerà a Cleveland, sede storica della Hall of Fame. Tra i candidati non selezionati per il 2026 figurano Mariah Carey, Lauryn Hill, INXS, Melissa Etheridge, Jeff Buckley, Pink, New Edition e Shakira.

Riconoscimenti speciali e l'eredità della Hall of Fame

Le categorie di accesso alla Hall of Fame includono anche l'influenza storica precoce, l'eccellenza musicale e le carriere non legate alla performance. Nel 2026, i premi speciali onoreranno Queen Latifah, la cantante cubana Celia Cruz, il musicista nigeriano Fela Kuti, la rapper MC Lyte e il rocker country Gram Parsons per la loro influenza. Per l'eccellenza musicale saranno premiati i produttori Rick Rubin, Arif Mardin e Jimmy Miller, insieme alla cantautrice Linda Creed. Inoltre, Ed Sullivan, leggendario conduttore televisivo che ha avuto un ruolo cruciale nella diffusione del rock negli anni Cinquanta e Sessanta, riceverà il premio Ahmet Ertegun Non-Performer, a riconoscimento del suo palco come trampolino di lancio per numerose icone musicali e per aver contribuito a superare le barriere razziali nell'intrattenimento americano.

La Rock and Roll Hall of Fame, istituita nel 1983 a Cleveland, celebra e preserva la memoria di artisti e professionisti che hanno avuto un impatto duraturo sull'evoluzione della musica pop e rock mondiale. L'edificio progettato da Ieoh Ming Pei è un polo espositivo che attira centinaia di migliaia di visitatori ogni anno.