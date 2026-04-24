Per la prima volta nella sua lunga storia, il Teatro dell’Opera di Roma si prepara ad accogliere una rappresentazione di “Roméo et Juliette” di Charles Gounod. Questo capolavoro del repertorio romantico francese debutterà in una nuova e attesa produzione che animerà la stagione lirica 2026. L'evento segna un capitolo significativo nella programmazione del teatro, arricchendo il panorama culturale della capitale.

La direzione dell’Orchestra del Teatro dell’Opera sarà affidata al maestro Daniel Oren, figura di spicco nel panorama musicale internazionale, mentre la regia della nuova messa in scena è curata da Luca De Fusco.

L'opera sarà eseguita integralmente in lingua francese, con i dialoghi cantati, una scelta che mira a preservare e valorizzare l'originalità e l'autenticità dell'opera di Gounod. L'annuncio di questo debutto romano ha già suscitato grande interesse tra il pubblico e gli appassionati di lirica, impazienti di assistere a una delle più celebri interpretazioni musicali della tragedia shakespeariana.

Il debutto romano e l'importanza della nuova produzione

L'introduzione di “Roméo et Juliette” nel cartellone del Teatro dell’Opera di Roma rappresenta un'opportunità inedita per il pubblico, consolidando l'offerta lirica a livello cittadino e nazionale. L'allestimento firmato da Luca De Fusco si propone di esplorare la profondità psicologica dei protagonisti e di rendere con forza il clima tragico dell'intreccio shakespeariano, magistralmente trasposto in musica da Gounod su libretto di Jules Barbier e Michel Carré.

L'obiettivo è avvicinare gli spettatori all'intensità emotiva della storia d'amore e morte, infondendo nuova vita a un'opera che ha lasciato un segno indelebile nella storia del melodramma francese.

Sebbene “Roméo et Juliette” abbia debuttato al Théâtre Lyrique di Parigi nel lontano 1867 e sia stata successivamente rappresentata nei più prestigiosi teatri di tutto il mondo, finora non aveva mai calcato il palcoscenico dell'Opera di Roma. La decisione di includere questo titolo nella stagione 2026 evidenzia l'impegno della Fondazione per il repertorio internazionale e la sua volontà di rafforzare il legame con il pubblico romano, proponendo spettacoli di elevata qualità artistica e dal profondo impatto culturale.

Il Teatro dell'Opera di Roma: storia e prestigio internazionale

Il Teatro dell’Opera di Roma, inaugurato nel 1880 come Teatro Costanzi, è una delle istituzioni musicali e teatrali più prestigiose d'Italia. Nel corso della sua storia, ha ospitato prime assolute di compositori del calibro di Puccini e Mascagni, mantenendo un ruolo centrale nella diffusione del repertorio operistico europeo. Attraverso numerosi rinnovamenti e ampliamenti, il teatro si è affermato come un punto di riferimento culturale di statura internazionale, accogliendo regolarmente artisti, direttori d'orchestra e registi di fama mondiale.

Con una capienza di circa 1.600 posti e situato nel cuore della capitale, il Teatro dell’Opera di Roma prosegue la sua missione di presentare sia i grandi classici che nuove produzioni.

L'inserimento di “Roméo et Juliette” nella programmazione conferma la costante ricerca di un equilibrio tra tradizione e innovazione, arricchendo l'offerta artistica e consolidando il suo ruolo di primo piano sulla scena musicale internazionale.