RTL 102.5 si conferma protagonista agli Internazionali BNL d’Italia, trasmettendo in diretta dal Foro Italico di Roma. L'emittente, radio ufficiale del torneo, offre una copertura mediatica completa, coinvolgendo attivamente ascoltatori e appassionati di tennis. Insieme a Radio Zeta e Radiofreccia, RTL 102.5 propone un palinsesto ricco di programmi dedicati, collegamenti esclusivi e finestre live che spaziano dalle partite all'atmosfera unica tra pubblico e protagonisti.

Programmazione speciale e dirette dal torneo

Dal 4 al 17 maggio, le tre emittenti radiofoniche si immergono nel cuore del torneo con una serie di trasmissioni in diretta.

Il palinsesto prevede appuntamenti quotidiani con conduttori come Emanuele Carocci, Mario Vai, Cianna, Carolina Russi Pettinelli, Lau, Francesco Fredella, Olivia Bernabei, Charlie Gnocchi, Carlo Elli, Carolina Rey, Tommaso Angelini e La Mario. Questi programmi arricchiscono l'esperienza con interviste esclusive, retroscena e aggiornamenti in tempo reale su partite e performance degli atleti, garantendo una narrazione che va oltre il racconto sportivo.

Coinvolgimento del pubblico e iniziative dedicate

Oltre alla cronaca delle gare, RTL 102.5 coinvolge attivamente il pubblico attraverso contest e premi. Durante il torneo, gli ascoltatori possono partecipare a iniziative speciali sulla piattaforma digitale RTL 102.5 Play.

Qui, nella sezione "Special & Contest", sono messi in palio biglietti per assistere direttamente alle partite. A completare l'offerta, il Giornale Orario, diretto da Ivana Faccioli, garantisce aggiornamenti costanti e tempestivi su risultati, partite in corso e notizie dal torneo, mantenendo un filo diretto con l'evento.

Un racconto che trascende il campo da tennis

La presenza capillare delle emittenti radiofoniche al Foro Italico consente di offrire un racconto che va oltre le dinamiche legate al tennis giocato. L'obiettivo primario è catturare e trasmettere l'atmosfera vibrante e unica che caratterizza l'evento, coinvolgendo pubblico, addetti ai lavori e numerosi ospiti. Questa strategia mira a offrire agli ascoltatori un'esperienza immersiva, rendendo gli Internazionali BNL d’Italia accessibili e vivibili anche per chi segue da casa o in viaggio, senza perdere l'emozione che solo un grande evento sportivo sa regalare.