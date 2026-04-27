Il trio elettronico australiano Rufus Du Sol, composto da Jon George, James Hunt e Tyrone Lindqvist, si prepara a un evento imperdibile in Italia. La band, vincitrice di un Grammy Award e riconosciuta come una delle formazioni di musica elettronica dal vivo più influenti a livello globale, sarà protagonista dell'unica tappa italiana del suo tour europeo. L'appuntamento è fissato per il 28 aprile all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, nei pressi di Bologna.

I Rufus Du Sol sono universalmente apprezzati per la loro distintiva produzione di musica elettronica, ideata per la pista da ballo.

Nel corso degli anni, il gruppo ha attraversato una significativa evoluzione artistica, affermandosi come uno dei rari ensemble elettronici capaci di riempire stadi e di esibirsi come headliner nei maggiori festival mondiali, tra cui il celebre Coachella. Hanno inoltre calcato palchi prestigiosi come quello del Circoloco di Ibiza e hanno già registrato un clamoroso sold out in Italia, al Parco della Musica Ennio Morricone – Cavea di Roma, durante il loro precedente tour mondiale "Inhale/Exhale".

Il percorso artistico e i progetti collaterali

Con all'attivo cinque album in studio, l'ultimo dei quali è "Inhale/Exhale", i Rufus Du Sol hanno inaugurato una nuova fase creativa. Questo lavoro ambizioso integra con maestria sonorità innovative con gli elementi ipnotici e i concetti artistici dei loro primi dischi, arricchendosi di campionamenti soul vintage, strumentali spaziosi e riferimenti alle spensierate tracce da discoteca della loro giovinezza.

Questa evoluzione musicale ha consolidato il loro successo, portandoli a vendere oltre 700.000 biglietti per i concerti tenuti in Nord America, Sud America, Europa e Australia.

Parallelamente all'attività principale del gruppo, Jon George e James Hunt hanno sviluppato un progetto artistico parallelo come DJ, guadagnando un notevole apprezzamento nella scena internazionale. Da questa esperienza è nata l'etichetta discografica Rose Avenue, dedicata alla promozione di nuovi talenti della musica elettronica, e il boutique festival Sundream, un evento esclusivo che si svolge nelle suggestive località di Tulum e Baja, in Messico.

L'attesa data di Bologna e le informazioni sui biglietti

L'appuntamento all'Unipol Arena del 28 aprile rappresenta l'unica e imperdibile occasione per gli appassionati italiani di seguire da vicino la più recente evoluzione della band.

I Rufus Du Sol hanno compiuto un decennio di trasformazione, passando da collettivo emergente di Sydney a un autentico fenomeno mondiale della musica elettronica dal vivo. La serata vedrà anche la partecipazione di SG Lewis in qualità di special guest, un altro nome di rilievo nel panorama elettronico contemporaneo.

I biglietti per il concerto sono prontamente disponibili sulle principali piattaforme di vendita online, tra cui Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. La scelta di Bologna come unica tappa italiana del tour europeo sottolinea il ruolo centrale dell'Unipol Arena, uno dei maggiori impianti al coperto del Paese, nell'ospitare grandi eventi e tour internazionali di primissimo piano.