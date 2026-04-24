Il nuovo album di Sal Da Vinci uscirà il 29 maggio. L'annuncio è avvenuto a Roma, durante una festa all'Ambasciata d’Austria, in vista della sua partecipazione all’Eurovision Song Contest a Vienna. L'artista rappresenterà l'Italia con il brano 'Per sempre sì'.

Il titolo del progetto discografico è ancora da definire. Sal Da Vinci ha descritto l'album come un "viaggio incredibile", un racconto di storie quotidiane, personali e universali. Sulle collaborazioni ha mantenuto il riserbo, scherzando sulla presenza di Gigi D'Alessio e promettendo dettagli futuri.

Sal Da Vinci all'Eurovision: musica e identità

La presenza di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest a Vienna rafforza il legame tra la musica italiana e la scena internazionale. L'interprete partenopeo ha valorizzato la sua identità napoletana sui palcoscenici europei. L'evento è una vetrina cruciale per l'artista, noto per la sua capacità di esprimere emozioni autentiche.

Il brano 'Per sempre sì' è emblematico dell'attenzione di Da Vinci per le storie umane, tratto distintivo della sua discografia. Le sue opere esplorano spesso tematiche di quotidianità, valori familiari e vissuto personale, presenti anche nel suo imminente progetto.

La carriera di un'icona napoletana

Salvatore Michael Sorrentino, in arte Sal Da Vinci, è una figura di spicco della musica napoletana.

La sua carriera, tra musica, teatro e tv, vanta presenze a Sanremo e in musical. Ha valorizzato le sue radici partenopee, integrando sonorità e tematiche tradizionali.

Nel corso degli anni, Sal Da Vinci ha ricevuto diversi riconoscimenti, dimostrando la sua rilevanza e la capacità di coinvolgere un vasto pubblico che si riconosce nella sua musica.