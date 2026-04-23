Dal 24 aprile 2026, la Biblioteca Salaborsa di Bologna inaugura la Sala Ascolto Vinili 2, un nuovo spazio dedicato all'ascolto intimo di musica su vinile da 7 pollici. Questa iniziativa, realizzata dal Comune di Bologna e gestita da Salaborsa, si inserisce nelle attività di Bologna Città della Musica UNESCO per promuovere la scoperta musicale e valorizzare il patrimonio discografico.

La Sala Ascolto Vinili 2 completa l'offerta musicale del secondo ballatoio della biblioteca, dove sono già presenti la prima Sala Ascolto Vinili – inaugurata a febbraio 2025 e con 1.780 prenotazioni – e la Sala della Musica, con allestimento permanente sulla storia della popular music bolognese e percorsi espositivi come “Solchi, segni e disegni” sulle copertine illustrate.

A differenza della prima Sala, concepita per l'ascolto condiviso, il nuovo spazio privilegia l'ascolto in cuffia ad alta fedeltà, con una postazione avvolgente e confortevole. Ogni sessione dura un'ora e trenta minuti, prenotabile per una persona alla volta.

Un patrimonio discografico unico per gli appassionati

La collezione, frutto di importanti donazioni, include migliaia di dischi: circa 10.000 vinili da 7 pollici dalla famiglia Santonastaso (raccolti da Carlo Santonastaso) e la collezione di musica classica dell'associazione BiblioBologna Aps. Gli utenti possono esplorare un'ampia offerta di rari vinili originali: classici rock (Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones, Deep Purple, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, The Who, Pink Floyd, David Bowie), della canzone italiana (Lucio Battisti, Mina, Adriano Celentano, Ornella Vanoni, Pino Daniele), e una selezione di funk e soul (James Brown, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Temptations).

Il repertorio include colonne sonore cult (Taxi Driver, Profondo Rosso, 007, Ennio Morricone). Presenti anche vinili anni Ottantae una sezione dedicata ai musicisti bolognesi (Leonildo Marcheselli, Skiantos, Lucio Dalla, Gianni Morandi). Una selezione di vinili da 12 pollici è disponibile a rotazione con quelli della Sala Vinili 1, garantendo varietà.

Modalità di accesso e prenotazione

Per accedere alla Sala Ascolto Vinili 2 è necessaria l'iscrizione alla biblioteca e la prenotazione della sessione. Le modalità di prenotazione includono: di persona al banco informazioni; telefonicamente (051 2194400, lun-ven 9-13); tramite la pagina “Appuntamenti” del catalogo delle biblioteche bolognesi; o via APP SBN UBO (“Prenota orari”).

Al secondo piano, prima dell'accesso, è necessario depositare borse e giacche negli appositi armadi.

L'apertura rafforza l'impegno della Biblioteca Salaborsa nella promozione dell'ascolto su vinile e nella salvaguardia del patrimonio discografico. L'iniziativa si integra nell'offerta culturale di Bologna Città della Musica UNESCO, consolidando il ruolo della biblioteca come punto di riferimento per la valorizzazione della storia musicale locale e internazionale.