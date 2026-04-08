Il Guido Saladini & Marco Guidolotti Jazz Quartet è protagonista di un’intensa serie di cinque concerti che animeranno diverse città del Sud Italia. Il tour, promosso dal CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica con il fondamentale sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, toccherà le località di Mola di Bari, Catanzaro, Messina, Lamezia Terme e Taranto. Accanto a Saladini e Guidolotti, il quartetto vanta la presenza di Felice Tazzini al pianoforte, Francesco Pierotti al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria, garantendo una formazione di alto livello per ogni esibizione.

Il progetto "Circolazione musicale in Italia – Jazz session"

Questa significativa iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Circolazione musicale in Italia – Jazz session”, ideato per promuovere e valorizzare la musica jazz nel panorama culturale italiano. L'obiettivo primario è offrire agli artisti italiani opportunità concrete di esibirsi in contesti di prestigio, contribuendo a mantenere viva e dinamica la scena jazzistica nazionale. Il programma musicale proposto dal quartetto è particolarmente ricco e variegato, includendo celebri brani di maestri come Monk, Debussy e Bechet, affiancati da originali composizioni firmate da Guidolotti e Tazzini. Ogni tappa del tour è frutto di preziose collaborazioni con realtà musicali locali, tra cui l’Associazione Giovanni Padovano Iniziative Musicali, Ama Calabria Ets, l’Accademia Filarmonica di Messina e l’Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza Onlus, che contribuiscono alla riuscita degli eventi.

Taranto: un omaggio multimediale a Van Gogh

Tra le diverse date in calendario, il concerto previsto a Taranto si distingue per un’offerta artistica unica: lo spettacolo multimediale intitolato “Van Gogh, la musica dei colori”. In questa particolare performance, Gino Saladini assume il ruolo di autore e voce narrante, guidando il pubblico attraverso un percorso suggestivo che unisce l'arte visiva del celebre pittore olandese alla potenza espressiva del jazz. Il quartetto accompagnerà la narrazione con brani attentamente selezionati e abbinati alle opere di Van Gogh, creando un’esperienza sinestetica di grande impatto emotivo. Il calendario completo di tutti gli appuntamenti è consultabile sul sito ufficiale del CIDIM, dove è possibile trovare dettagli su ogni singola esibizione e le modalità di partecipazione.

La stagione concertistica di Taranto, in particolare, conferma la ricchezza e la diversità dell'offerta musicale proposta, con il quartetto Saladini & Guidolotti come uno dei suoi punti di forza.

L'impegno del CIDIM per la diffusione culturale

Francescantonio Pollice, presidente del CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, ha evidenziato l'importanza cruciale di iniziative come questa. Tali progetti sono fondamentali per sostenere attivamente il settore della musica jazz in Italia, garantendo agli artisti nazionali occasioni reali e significative di esibizione. Questo tour si inserisce in una strategia più ampia di promozione culturale, che vede il CIDIM impegnato quotidianamente nel mantenere vivo il settore musicale e nell'assicurare un'offerta di alta qualità su tutto il territorio nazionale, dal Sud al Nord. L'associazione ribadisce così il suo impegno costante nel valorizzare il talento italiano e nel diffondere la cultura musicale.