Si è conclusa a Milano, presso Fiera Milano Rho, la 64ª edizione del Salone Internazionale del Mobile, un evento che ha registrato un successo straordinario con 316.342 presenze complessive. Questo dato, rilevato alle ore 12.30 del 26 aprile 2026 e destinato a un ulteriore incremento, segna una crescita significativa del 4,5% rispetto all'anno precedente, consolidando la posizione della manifestazione come punto di riferimento globale nel settore del design e dell'arredo. L'affluenza ha visto partecipanti provenienti da 167 paesi, con una percentuale record di operatori esteri che ha raggiunto il 68%, evidenziando la sua risonanza internazionale.

Avviato il 21 aprile, il Salone ha ospitato oltre 1.900 espositori, di cui il 36,6% proveniente da 32 nazioni diverse, distribuiti su una superficie espositiva netta di oltre 169.000 metri quadrati. Tra questi, 227 brand hanno fatto il loro debutto o sono tornati a presentare le proprie novità. La presidente del Salone, Maria Porro, ha commentato il successo, affermando: “Abbiamo avuto fortissime pressioni quest’anno perché il Salone saltasse o fosse rimandato. Ma i numeri ci hanno dato ragione”, sottolineando la validità della scelta di procedere con l'evento.

Milano, capitale mondiale del design e polo d'attrazione

Il Salone del Mobile di Milano si conferma un appuntamento cruciale per l'industria internazionale dell'arredo e del design.

L'edizione 2026 è stata arricchita dalla concomitante Design Week, che dal 20 aprile ha animato la città con oltre 1.600 eventi, tra mostre, installazioni, incontri con designer e aperture straordinarie. Questa sinergia ha ulteriormente rafforzato il ruolo di Milano quale epicentro globale per la progettazione e la creatività. La manifestazione si è estesa su tutto il polo fieristico di Rho e ha coinvolto numerosi spazi urbani, trasformando quartieri, showroom, musei e gallerie in vivaci centri di attività, incrementando la partecipazione sia della rete cittadina sia dei visitatori internazionali.

La notevole presenza di operatori esteri, che ha toccato il 68%, testimonia la forte capacità attrattiva del Salone, non solo per il pubblico specializzato ma anche per investitori e professionisti dell'industria globale.

Questi dati evidenziano la vitalità di un settore che trova a Milano la sua massima espressione, grazie anche a consolidate collaborazioni istituzionali, accademiche e imprenditoriali.

Un'eredità di innovazione e uno sguardo al futuro

Fondato nel 1961, il Salone del Mobile di Milano è diventato nel corso dei decenni il principale punto di incontro per i protagonisti della scena internazionale dell'arredo e del design. Ha conosciuto una crescita costante in termini di pubblico, estensione espositiva e offerta culturale correlata. Oggi, vanta tra i più alti numeri di affluenza a livello mondiale per le fiere di settore. L'edizione 2026 ribadisce il valore di una rassegna che, nonostante le pressioni per un rinvio, ha saputo mantenere viva la sua tradizione di innovazione e confronto, dimostrando la sua resilienza e importanza.

L'appuntamento per la prossima edizione è già stato fissato: il Salone del Mobile tornerà dal 13 al 18 aprile 2027, confermando la centralità di Milano e della sua filiera creativa nel panorama mondiale. Il coinvolgimento di oltre 1.900 espositori e la ricchezza delle iniziative proposte durante la Design Week sottolineano come il Salone rappresenti una fondamentale opportunità di crescita e interazione per l'intero universo del design, consolidando la reputazione di Milano come capitale indiscussa della creatività e dell'innovazione nel settore dell'arredamento.