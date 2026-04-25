Il Teatro Carlo Felice di Genova ha ospitato, il 25 aprile 2026, un evento di grande risonanza, accolto con entusiasmo da pubblico e critica. Il direttore Samuel Lee si è esibito in una straordinaria direzione a mani nude dell’Orchestra del Carlo Felice, protagonista del Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 di Sergej Rachmaninoff. L’esecuzione ha visto brillare anche la pianista Yeol Eum Son, la cui interpretazione è stata definita “intensa e lirica”, riscuotendo ampi consensi.

La peculiarità della serata è stata la scelta di Lee di condurre l'orchestra senza bacchetta, una pratica insolita per composizioni di tale complessità e richiesta orchestrale.

La sua direzione è stata elogiata come “raffinata” e capace di creare un “eccezionale equilibrio timbrico”, come testimoniato dai commenti post-concerto. Il programma ha incluso anche una selezione di brani lirici, eseguiti dall'Orchestra e dal Coro del Carlo Felice. I biglietti per l'evento erano offerti a un prezzo variabile, a partire da 15 euro.

L'Orchestra del Carlo Felice e l'interpretazione del Rachmaninoff

L’Orchestra del Teatro Carlo Felice, confrontandosi con una delle partiture più celebri e tecnicamente esigenti del repertorio romantico russo, ha dimostrato notevole coesione e una sorprendente capacità di seguire le direttive del maestro anche in assenza di segnali tradizionali. Il Concerto n.

2 per pianoforte di Rachmaninoff è universalmente riconosciuto come una delle opere sinfoniche più amate e frequentemente eseguite, celebre per il suo profondo impatto emotivo e le significative sfide tecniche che presenta sia all'orchestra che al solista.

La partecipazione di una solista del calibro di Yeol Eum Son, apprezzata a livello internazionale per la nitidezza e la trasparenza del suo suono, ha elevato ulteriormente il prestigio artistico della serata. Il pubblico ha pienamente confermato l'eccellenza dell'evento, evidenziando l'abilità di Samuel Lee nel coinvolgere ogni sezione orchestrale e corale, come testimoniato dalla presenza attiva del Coro del Carlo Felice.

Il Teatro Carlo Felice: un polo musicale di rilevanza internazionale

Il Teatro Carlo Felice si afferma come uno dei più importanti poli musicali italiani. La sua inaugurazione risale al 1828 nel cuore di Genova; dopo aver subito gravi danni durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato ricostruito e riaperto al pubblico nel 1991. Oggi, il teatro propone una stagione lirico-sinfonica di respiro internazionale, accogliendo costantemente direttori, solisti e compagnie da ogni parte del mondo. L’Orchestra del Carlo Felice è rinomata per la sua versatilità nel repertorio e per l'elevata qualità delle sue esecuzioni.

Situato in Piazza De Ferrari, l'edificio vanta una sala principale con una capienza di oltre duemila posti.

Nel corso della sua storia, ha ospitato figure di spicco della musica mondiale come Riccardo Chailly, Valery Gergiev e Zubin Mehta, consolidando la posizione centrale di Genova nel panorama musicale italiano. L'impegno del teatro verso la musica sinfonica e lirica si manifesta anche attraverso collaborazioni con orchestre e solisti internazionali, un aspetto ribadito dal successo di eventi recenti, incluso il concerto diretto da Samuel Lee.