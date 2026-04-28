Il De Young Museum di San Francisco ospiterà dal 2 maggio 2026 la mostra "The Etruscans: From the Heart of Ancient Italy". L'esposizione offre al pubblico americano un'occasione unica per scoprire la civiltà etrusca con oltre 150 reperti di valore storico e artistico, da 29 musei italiani.

Tra i pezzi più significativi figurano il celebre fegato di bronzo di Piacenza e oggetti dagli scavi di San Casciano dei Bagni. L'allestimento include reperti dai musei archeologici di Firenze e Piacenza, come quelli del Museo Archeologico Nazionale di Firenze.

La mostra esplora la complessità religiosa, sociale e artistica degli Etruschi, arricchita dai recenti rinvenimenti che hanno ampliato le collezioni italiane.

Un progetto internazionale per il patrimonio etrusco

La mostra "The Etruscans: From the Heart of Ancient Italy" nasce dalla collaborazione tra istituzioni museali italiane e il De Young Museum. L'iniziativa mira a valorizzare la storia e la cultura dell'Italia preromana, promuovendo lo scambio culturale tra Italia e Stati Uniti. I reperti evidenziano l'importanza degli scavi di San Casciano, che hanno restituito statue votive, offerte e oggetti rituali di notevole interesse scientifico.

Accanto ai materiali di San Casciano, sono esposti oggetti storici dai musei di Firenze e Piacenza, inclusi quelli del Museo Archeologico Nazionale di Firenze.

L'esposizione offre un ampio panorama sull'evoluzione della civiltà etrusca e sulla tutela del patrimonio archeologico.

Un viaggio tra reperti unici e la civiltà etrusca

Il percorso espositivo riunisce statue bronzee, frammenti votivi, oggetti di uso quotidiano e manufatti artistici. Questi illustrano la raffinatezza della produzione etrusca e il ruolo centrale dei santuari. I materiali consentono di seguire l'evoluzione storica e artistica della civiltà etrusca, testimoniando la peculiarità e l'identità di una cultura che ha profondamente influenzato il territorio italiano.

L'iniziativa al De Young Museum è un'importante occasione per promuovere la conoscenza internazionale del patrimonio archeologico italiano, rendendo fruibili all'estero opere di eccezionale valore storico e culturale.