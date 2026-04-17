Apre a Sant’Ambrogio di Torino il Museo Mario Giansone, inaugurato il 17 aprile nell’ex maglificio Bosio (via Sestriere 1). Lo spazio, 750 metri quadrati e sette sale, accoglie 263 opere dell’artista torinese Mario Giansone (1915-1997), protagonista dell’arte italiana del Novecento. L’inaugurazione ha offerto un viaggio immersivo nella sua eredità, unendo rigore critico e fruibilità. Il museo espone circa 170 sculture (marmo, granito, legno, bronzo), oltre a stencil, dipinti, xilografie, litografie, incisioni e arazzi, offrendo una panoramica delle sue tecniche e supporti.

Giuseppe Floridia, presidente della Fondazione Giansone, ha evidenziato come “il ferro, le pietre, i legni più duri, i marmi, le lamiere non sono bastati a Giansone per placare la sua ansia di dare forma e volume alla sua anima, alle sue emozioni, alla sua visione dell’umanità, dell’universo e dell’ultraterreno”, sottolineando la profondità poetica e materica della sua arte.

Un polo culturale dinamico e accessibile

Il Museo Mario Giansone si configura come polo culturale dinamico, luogo di ricerca, dialogo e programmazione. Riferimento per cittadini, appassionati e curiosi, valorizza sperimentazione visiva e riflessione sull'arte contemporanea. Il percorso tematico spazia dal dinamismo del jazz alla brutalità della guerra, dalla spiritualità ultraterrena al fascino della modernità tecnologica, includendo soggetti ricorrenti come gatti e figure femminili.

La Fondazione e il contesto dell’ex maglificio

Nato per iniziativa della Fondazione Mario Giansone, il museo è ospitato nell’ex maglificio Bosio, edificio di fine Ottocento in via Sestriere 1. Questo contesto industriale si trasforma: da luogo produttivo a spazio dedicato all’arte contemporanea. La Fondazione custodisce l’eredità dell’artista, promuovendo attività espositive e culturali legate al suo patrimonio.

Il nuovo museo rafforza l’offerta culturale della Valle di Susa, inserendosi in un territorio ricco di realtà museali e artistiche, quali il Museo diocesano d’arte sacra di Susa e le incisioni rupestri del Monte Rocciamelone, testimonianze di un patrimonio storico e artistico plurimillenario.