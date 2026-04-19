Roberto Saviano ha commemorato i venti anni dalla pubblicazione di Gomorra, il suo celebre libro-inchiesta uscito nel 2006 e divenuto un fenomeno editoriale internazionale. Intervenendo a Ravenna, durante la rassegna "ScrittuRa Festival", lo scrittore ha ribadito la perenne attualità del messaggio centrale del suo testo: “Dopo tutto questo tempo ho una certezza: la verità condivisa non si può fermare. Vent'anni dopo, so per certo che chi condivide una verità resta. Non viene cacciato via e non se ne va”.

La riflessione di Saviano scaturisce dal profondo legame con i lettori e dalle innumerevoli testimonianze ricevute in questi anni, che hanno alimentato la continuità dell'opera e mantenuto vivo il dibattito sulle mafie e sulla criminalità organizzata.

Lo scrittore ha evidenziato come il racconto di quanto accadeva nella sua terra abbia spinto molti a far emergere storie e verità spesso taciute o ignorate. Saviano ha rimarcato: “Gomorra non avrebbe avuto lo stesso impatto senza la spinta di chi aveva voglia di raccontare”.

L'impatto culturale e sociale di Gomorra

Dalla sua uscita, Gomorra ha generato un'ampia risonanza sia in Italia sia all’estero, come testimoniano le numerose traduzioni e gli adattamenti cinematografici e televisivi che hanno seguito il romanzo. Il libro ha stimolato discussioni e analisi non solo sulle attività della Camorra, ma anche sul ruolo dell’informazione, della denuncia e della letteratura civica nella società contemporanea.

I temi affrontati hanno acceso dibattiti pubblici su legalità e responsabilità individuale, promuovendo un confronto più aperto sul fenomeno mafioso e sulle dinamiche di potere sul territorio.

Saviano ha sempre rimarcato l'importanza del sostegno e del dialogo con il pubblico per mantenere acceso il riflettore sulle vicende narrate. In questi due decenni, Gomorra è rimasto un punto di riferimento per il giornalismo d’inchiesta e per la letteratura impegnata contro le mafie, incarnando la “verità condivisa” di cui l'autore parla nella sua recente riflessione.

Storia editoriale e diffusione internazionale

Il libro Gomorra è stato originariamente pubblicato da Mondadori Strade Blu nel 2006. Fin dal primo anno, l’opera ha ricevuto forte attenzione per lo stile narrativo innovativo e la capacità di intrecciare testimonianza personale e ricostruzione giornalistica.

Il volume ha raggiunto numerose ristampe ed è stato tradotto in oltre quaranta paesi, affermandosi come uno dei titoli italiani più letti e discussi a livello globale. Nell’arco di vent'anni, la vicenda di Gomorra ha dato vita a un film, diretto da Matteo Garrone e presentato al Festival di Cannes nel 2008, e a una serie televisiva di grande successo, contribuendo a diffondere ulteriormente il messaggio di denuncia e la forza della narrazione di Saviano.

Ancora oggi, Gomorra continua ad essere materiale di studio e discussione sia nelle scuole sia in ambiti accademici. Sebbene i temi affrontati restino complessi, Saviano ribadisce l’importanza che ogni testimonianza abbia voce, rinnovando la centralità della verità condivisa come fondamento per un autentico cambiamento.