È morta all’età di settantasette anni Nathalie Baye, icona del cinema francese e una delle interpreti più rappresentative del suo tempo. La famiglia ha confermato la scomparsa, avvenuta dopo un periodo in cui l’attrice era affetta da demenza a corpi di Lewy, una patologia neurodegenerativa che aveva aggravato le sue condizioni di salute. Con la sua dipartita, si chiude un capitolo significativo della storia del cinema europeo, segnato da oltre cinquant’anni di una carriera brillante e da una presenza costante tra i grandi autori della Nouvelle Vague e le produzioni internazionali.

La carriera: musa d’autore e star internazionale

Nata a Mainneville il 6 luglio 1948, Nathalie Baye intraprese inizialmente la strada della danza, per poi dedicarsi alla recitazione dopo un’esperienza negli Stati Uniti. Si diplomò al Conservatoire national supérieur d’art dramatique di Parigi, debuttando nel cinema nei primi anni Settanta. Il suo nome si legò indissolubilmente a registi del calibro di François Truffaut, con cui collaborò in opere come ‘Effetto notte’, ‘L’uomo che amava le donne’ e ‘La camera verde’. Fu anche diretta da Jean-Luc Godard, Bertrand Tavernier e Claude Sautet, affermandosi come una delle figure centrali della Nouvelle Vague. La sua carriera fu costellata di successi e riconoscimenti, tra cui quattro Premi César e la prestigiosa Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia.

La sua straordinaria versatilità le permise di spaziare con maestria tra generi diversi, dalla commedia al dramma psicologico, e di interpretare ruoli complessi e mai banali, dimostrando una profonda ricerca artistica. L’attrice lavorò anche in produzioni hollywoodiane, come ‘Prova a prendermi’ di Steven Spielberg, lasciando un segno indelebile nel panorama cinematografico europeo.

Vita privata e impegno sociale

Nonostante la sua notorietà, Nathalie Baye mantenne sempre una ferma discrezione sulla propria vita privata. Fu nota la sua relazione con il cantante Johnny Hallyday, dalla quale nacque la figlia Laura Smet, oggi anch’essa attrice. Negli ultimi anni, Baye si distinse anche per il suo impegno su temi civili, firmando un appello pubblico per la riforma della legislazione sul fine vita.

Alla notizia della sua scomparsa, il presidente francese Emmanuel Macron e numerosi colleghi del mondo dello spettacolo espressero il loro profondo cordoglio, evidenziando non solo il suo immenso talento ma anche la sua grande umanità. La sua dipartita lascia un vuoto significativo nella cultura francese ed europea. Sono previsti omaggi pubblici e retrospettive per celebrare la sua figura e la sua indimenticabile opera.