L'esatta ubicazione della casa di William Shakespeare a Londra è stata finalmente identificata grazie all'analisi approfondita di antichi documenti. Questa scoperta storica, avvenuta nell’area di Blackfriars, ridefinisce le conoscenze sul soggiorno del celebre drammaturgo nella capitale britannica.

La rivelazione è merito di Lucy Munro, docente esperta di Shakespeare presso il King's College di Londra, che ha condotto una meticolosa ricerca tra i London Archives e i National Archives. Munro ha esaminato tre documenti principali, tra cui una planimetria recentemente portata alla luce, che ha permesso di individuare con precisione l’immobile acquistato dal Bardo nel 1613.

La proprietà si trovava nella zona di Blackfriars, tra Burgon Street e St Andrew’s Hill.

L’identificazione di questa residenza è di grande importanza, poiché non solo chiarisce la dimora londinese di Shakespeare, ma invita anche a riconsiderare il suo soggiorno nella capitale negli ultimi anni di vita. Si riteneva che il drammaturgo si fosse ritirato dall’attività teatrale dopo l’acquisto della proprietà, tornando a Stratford-upon-Avon, dove morì nel 1616. La nuova scoperta suggerisce, invece, che Shakespeare possa aver trascorso più tempo a Londra di quanto si pensasse, e che abbia forse lavorato a nuove opere proprio in questa abitazione. La studiosa ha commentato: “Stavo conducendo una ricerca nell’ambito di un progetto più ampio e non riuscivo a credere ai miei occhi quando ho capito cosa stavo guardando: la planimetria della casa di Shakespeare a Blackfriars”.

La dimora e il contesto di Blackfriars

Dai documenti analizzati emerge che la dimora era una costruzione a forma di L, ricavata da una parte di un ex monastero medievale domenicano. La sua posizione strategica, a pochi minuti a piedi dall’allora celebre Blackfriars Theatre. Il nome stesso di Blackfriars deriva da un grande convento domenicano del XIII secolo che dominava l’area, divenuta in seguito uno dei principali centri della vita teatrale londinese. La vicinanza della casa ai luoghi della scena rafforza l’ipotesi che Shakespeare abbia continuato a lavorare dalle stanze di questa residenza anche negli ultimi anni di attività.

Oggi, la zona di Blackfriars è parte integrante del distretto finanziario della città, ma conserva ancora alcune tracce della sua ricca storia.

Tra queste, un frammento del muro medievale del convento e il locale Cockpit, forse l’antica taverna “Sign of the Cock” menzionata nella mappa del Seicento. Per molto tempo, l’esatto sito della casa di Shakespeare fu solo approssimato da una targa ottocentesca che ne indicava la presenza “nei pressi”. Questa ricerca, invece, fornisce contorni precisi e documentati, arricchendo la conoscenza del periodo londinese del Bardo e della sua produzione artistica.

Le vicende della proprietà di Shakespeare

L’acquisto della casa nel 1613 rappresenta un investimento significativo da parte di Shakespeare a fine carriera. Dopo la sua morte, l’immobile fu lasciato in eredità alla figlia Susanna e rimase nella famiglia fino al 1665, quando fu venduto dalla nipote Elizabeth Hall Nash Barnard.

Tuttavia, la residenza ebbe un destino tragico: venne distrutta l’anno successivo, nel devastante Grande Incendio di Londra del 1666, che cancellò gran parte del centro storico.

Questa scoperta si inserisce nel contesto degli studi sulle abitazioni di figure letterarie mondiali. Offre nuove basi documentali per comprendere i legami tra William Shakespeare e la città di Londra. L’attenzione all’ubicazione precisa e ai dettagli architettonici della residenza sottolinea il valore di tali ricerche storiche per la memoria collettiva e l’identità culturale della capitale britannica.