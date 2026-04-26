Il regista statunitense Sean Baker ha annunciato la realizzazione di un nuovo film che trarrà ispirazione dalle commedie sexy italiane degli anni Settanta. L’annuncio è giunto durante un’intervista in occasione del suo ultimo progetto, dove Baker ha espresso il desiderio di raccontare una storia ambientata nell’Italia del passato, riprendendo gli stilemi, le atmosfere e l’umorismo tipici di un genere cinematografico che ha profondamente segnato un’epoca.

Baker, acclamato per opere come “The Florida Project” e “Red Rocket”, ha rivelato che il suo interesse per il cinema italiano deriva da una lunga e personale fascinazione per le pellicole prodotte in Italia negli anni Settanta e Ottanta.

Il regista ha sottolineato la capacità di quegli autori di «combinare leggerezza, erotismo e critica sociale in un unico prodotto popolare, rivolgendosi a un pubblico ampio pur non rinunciando a una forte identità visiva». Ha inoltre precisato che il nuovo film adotterà un approccio rispettoso verso la tradizione italiana, pur mantenendo una chiave di lettura contemporanea e universale.

L'omaggio alle commedie sexy italiane

Il progetto di Sean Baker si configura come un omaggio a un periodo particolarmente prolifico e rappresentativo della storia del cinema italiano. Le commedie sexy, fiorite principalmente negli anni Settanta, incarnano una peculiare forma narrativa che fonde elementi di comicità leggera, erotismo e satira di costume.

Questi film, che hanno spesso visto protagonisti volti iconici come Edwige Fenech, Gloria Guida e Lino Banfi, hanno rappresentato un autentico fenomeno di costume, godendo di una vastissima diffusione nelle sale italiane e contribuendo, al contempo, a riflettere sulle profonde trasformazioni sociali di quegli anni.

L’interesse di Baker per questo filone cinematografico si inserisce coerentemente nella sua carriera, con il regista che ha dichiarato di voler esplorare come certi temi e archetipi possano essere adattati a un pubblico internazionale. L’obiettivo è «utilizzare il linguaggio della commedia per affrontare questioni universali con uno sguardo rispettoso, senza cadere nei cliché o negli eccessi che spesso hanno caratterizzato la percezione posteriore del genere».

Sean Baker: uno sguardo globale sulle tradizioni locali

Sean Baker, regista e sceneggiatore nato nel 1971, ha conquistato la notorietà grazie a pellicole indipendenti che si distinguono per uno sguardo originale sulla realtà contemporanea e per l’attenzione dedicata alle storie di personaggi ai margini della società. La sua filmografia vanta titoli apprezzati dalla critica internazionale, che gli hanno valso riconoscimenti in importanti festival cinematografici. Con questo nuovo progetto, incentrato sulle commedie sexy italiane, Baker prosegue il suo percorso di contaminazione tra generi e riferimenti culturali diversi, promuovendo un dialogo fecondo tra tradizioni locali e linguaggi globali.

Le commedie sexy italiane, storicamente radicate nella cultura popolare del nostro Paese, sono state oggetto negli ultimi decenni di numerose rivalutazioni critiche e di approfonditi studi accademici.

Questi hanno riconosciuto la loro capacità di “fotografare” un’epoca attraverso un registro leggero e spesso irriverente. L’interesse manifestato da un autore internazionale del calibro di Baker conferisce un nuovo e significativo impulso al confronto tra il cinema contemporaneo e una tradizione locale che ha profondamente segnato la storia culturale e sociale italiana.