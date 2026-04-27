La cantautrice Alice Bisi, nota come Birthh, ha pubblicato il suo nuovo album, intitolato "Senza fiato". Il disco, distribuito a livello internazionale, rappresenta una tappa significativa della sua evoluzione musicale, frutto di un percorso che l'ha vista dividersi tra l'Italia e Brooklyn. Presentato il 27 aprile 2026, l'album include dieci brani interamente scritti e prodotti dalla stessa Bisi, che sapientemente mescola sonorità elettroniche e acustiche per una narrazione intima e profondamente personale.

Originaria di Firenze, Birthh ha descritto la scrittura di "Senza fiato" come un'esperienza totalizzante e una necessità fisica e mentale.

Ha affermato che Brooklyn le ha fornito l'energia per superare alcuni limiti, pur mantenendo l'Italia come punto di riferimento affettivo. Il disco esplora la dualità tra i paesaggi urbani statunitensi e le atmosfere familiari italiane, focalizzandosi sui temi dell'identità e del viaggio interiore. Per l'artista, "Senza fiato" è un "viaggio nella parte più vulnerabile di me stessa".

Frutto di una collaborazione internazionale, l'album ha preso forma tra gli studi di Brooklyn e le sessioni in Italia. Con due album già all'attivo, Birthh si conferma una voce di spicco nel panorama del pop alternativo italiano e internazionale, forte di un seguito in crescita anche all'estero. Oltre a suonare personalmente diversi strumenti, Bisi ha collaborato con musicisti e produttori statunitensi per arricchire gli arrangiamenti.

Il singolo "Runaway", che ha anticipato l'uscita del disco, affronta i temi dell'indipendenza emotiva e del cambiamento.

Birthh: un'impronta internazionale tra Brooklyn e le radici italiane

Il percorso artistico di Birthh è caratterizzato da una costante ricerca di contaminazioni tra generi e influenze. L'esperienza a Brooklyn ha profondamente influenzato la scrittura di "Senza fiato", apportando nuovi stimoli e aperture stilistiche. L'incontro tra input internazionali e le sue radici italiane si manifesta nei testi e negli arrangiamenti, creando un racconto al contempo universale e personale. La sua capacità di scrivere e cantare sia in inglese che in italiano ne amplifica la riconoscibilità a livello internazionale.

Nata nel 1996, Birthh ha iniziato la sua carriera a soli diciotto anni. Dopo un album d'esordio accolto positivamente dalla critica, ha consolidato la sua presenza grazie a collaborazioni con artisti internazionali e a una serie di concerti in Europa e negli Stati Uniti. Questo ultimo progetto discografico ribadisce il suo interesse per le tematiche dell'inclusività e del dialogo tra culture, elementi che trovano espressione anche nei videoclip che accompagnano i brani di "Senza fiato".

Dalla Toscana ai palchi internazionali: carriera e successi

Nata e cresciuta a Firenze, Alice Bisi ha sviluppato il suo stile personale, che fonde l'elettronica con la canzone d'autore, formandosi artisticamente tra l'Italia e l'estero.

Il suo secondo album, pubblicato nel 2020, ha ricevuto riconoscimenti anche nel circuito europeo della musica indipendente. Oltre alla carriera solista, Birthh ha collaborato con numerosi artisti della scena indie-pop e ha partecipato a festival di rilievo, sia in Italia che all'estero, a testimonianza della sua poliedricità artistica.

Con "Senza fiato", Birthh affronta una nuova sfida professionale, proseguendo nella sperimentazione tra generi e nell'esplorazione del suo percorso personale. L'album conferma Firenze e Brooklyn come poli centrali della sua ispirazione musicale. Sebbene i dettagli di una possibile tournée internazionale non siano ancora stati annunciati, è previsto il lancio di ulteriori singoli nel corso dell'anno.