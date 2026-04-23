Il Riviera International Film Festival si prepara ad accogliere a Sestri Levante, dal 7 al 12 maggio 2026, un parterre di ospiti di risonanza internazionale. L'attore e regista Matthew Modine, il celebre regista Stephen Frears e l'acclamata attrice Laura Morante saranno tra i principali protagonisti di questa edizione, che promette di elevare ulteriormente il profilo della rassegna. La recente presentazione dell'evento, tenutasi nel salone dell’hotel Vis à Vis, ha messo in luce un programma arricchito da masterclass esclusive e proiezioni speciali, confermando il crescente prestigio internazionale del festival.

La manifestazione, che si svolge tra Sestri Levante e il suo suggestivo territorio circostante, si distingue per la sua costante attenzione verso i giovani talenti e per la promozione di un dialogo costruttivo tra il cinema d’autore internazionale e le più urgenti tematiche sociali. Matthew Modine offrirà una preziosa masterclass interamente dedicata al mestiere dell’attore, condividendo la sua vasta esperienza. Stephen Frears, noto per capolavori come ‘The Queen’ e ‘Philomena’, incontrerà il pubblico in una lezione speciale, ripercorrendo la sua illustre carriera. Laura Morante, una delle interpreti più stimate del panorama cinematografico italiano, avrà l'onore di presiedere la giuria che decreterà i vincitori delle migliori opere in concorso, sottolineando l'impegno del festival per la qualità narrativa.

Protagonisti di rilievo: Modine, Frears e Morante

Matthew Modine, volto noto al grande pubblico per le sue indimenticabili interpretazioni in pellicole iconiche come ‘Full Metal Jacket’ e in serie televisive di successo, guiderà un momento formativo sulla recitazione. Durante questo incontro, racconterà la propria ricca esperienza professionale, offrendo spunti preziosi a studenti di cinema e appassionati. Stephen Frears, uno dei più importanti registi britannici del cinema contemporaneo, presenterà il proprio lavoro attraverso una retrospettiva dedicata, conducendo un dialogo approfondito con il pubblico sui segreti della regia e sull'arte della costruzione delle storie. La presenza di Laura Morante alla guida della giuria, composta da esperti del settore, ribadisce l'obiettivo del festival di promuovere la qualità e l'innovazione narrativa.

L'organizzazione del festival si impegna a garantire appuntamenti di alto livello con personalità di grande esperienza internazionale, ritenendoli elementi imprescindibili per la rassegna.

Il ruolo strategico del festival per Sestri Levante

Il Riviera International Film Festival si afferma come un appuntamento di primo piano per l'intero Ponente ligure, capace di attrarre ogni anno registi, attori e un vasto pubblico da ogni angolo del mondo. Fondato nel 2017, il festival ha consolidato la sua crescita grazie a una proficua collaborazione tra le istituzioni locali e gli operatori culturali, promuovendo attivamente Sestri Levante come un vibrante luogo di incontro e innovazione per il cinema internazionale.

Nel corso degli anni, la rassegna ha saputo offrire stimoli culturali significativi attraverso incontri, workshop, proiezioni in anteprima e dibattiti su temi ambientali e civili, rafforzando i legami con le nuove generazioni di cineasti e con il territorio.

Oltre alle già menzionate masterclass, il programma dell'edizione 2026 include un'ampia selezione di proiezioni di film in concorso e fuori concorso, arricchita da incontri diretti con i registi e da specifici focus sul cinema green. L'evento contribuisce in modo significativo alla valorizzazione turistica e culturale di Sestri Levante, una cittadina rinomata per le sue suggestive baie e per la sua spiccata vocazione all'accoglienza di eventi culturali di prestigio.

Il Riviera International Film Festival si propone, dunque, come una vetrina privilegiata per le produzioni emergenti e come un ponte essenziale tra il pubblico, il territorio e le nuove sfide che il cinema contemporaneo è chiamato ad affrontare.