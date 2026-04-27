Rio de Janeiro si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi dell'anno: il concerto gratuito di Shakira sulla celebre spiaggia di Copacabana. L'artista colombiana ha annunciato che lo show del 2 maggio sarà un significativo omaggio alle donne latinoamericane, con un'attenzione particolare alle donne brasiliane. Questa dedica sottolinea il loro ruolo centrale nella società e nell'economia del paese.

Durante un'intervista alla rete Globo, Shakira ha espresso profonda ammirazione per i milioni di nuclei familiari brasiliani guidati da donne sole.

"Guidano famiglie, prendono decisioni, crescono figli e tengono insieme la casa", ha affermato la cantante, evidenziando la loro forza e il loro contributo indispensabile.

L'artista si è dichiarata elettrizzata all'idea di esibirsi in quello che ha definito un "luogo magico". "Se il pianeta Terra avesse un altare, sarebbe la spiaggia di Copacabana. Ho sempre sognato di cantare lì", ha confessato, attribuendo all'evento una dimensione quasi simbolica. Lo spettacolo punta a stabilire numeri da record, con un'attesa di circa due milioni di persone sulla spiaggia carioca.

L'impatto economico complessivo del concerto è stato stimato in circa 150 milioni di euro (equivalenti a 800 milioni di real).

Oltre dieci marchi hanno legato il proprio nome all'evento, mentre televisioni e piattaforme digitali garantiranno una copertura capillare, assicurando la visione dello show a un pubblico internazionale.

Un palco da primato per l'evento di Copacabana

Per l'occasione è stato allestito il palco più grande mai visto a Copacabana. La struttura vanta circa 1.500 metri quadrati di superficie, con 680 metri quadrati di schermi LED, una larghezza di 56 metri e una passerella di 25 metri che si protende verso la platea. Queste dimensioni imponenti superano quelle dei precedenti concerti di celebri artiste come Madonna e Lady Gaga, promettendo un'esperienza visiva senza precedenti e ridefinendo i parametri degli eventi dal vivo gratuiti a Rio de Janeiro.

L'ombra della tragedia: incidente sul lavoro

L'entusiasmo per il mega-evento è stato purtroppo offuscato da una tragedia. Durante le fasi di allestimento del palco, un operaio ha perso la vita in seguito a un incidente sul lavoro. Il grave episodio ha avuto risonanza anche sulla stampa internazionale, riportando l'attenzione sulle condizioni di sicurezza nei cantieri dedicati all'organizzazione di eventi di queste proporzioni. Le autorità hanno avviato accertamenti sulle cause dell'incidente e sulle possibili misure preventive da adottare in futuro.

La storica spiaggia di Copacabana si prepara dunque ad accogliere uno spettacolo destinato a entrare nella memoria collettiva, non solo per la sua grandezza, ma anche per il messaggio di impegno sociale e la necessaria riflessione sulla sicurezza sul lavoro che porta con sé.