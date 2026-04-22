La popstar colombiana Shakira sarà la protagonista di un attesissimo concerto gratuito il 2 maggio sulla celebre spiaggia di Copacabana, icona di Rio de Janeiro. L'evento, parte del progetto “Todo Mundo no Rio”, mira a replicare i successi passati di altre star internazionali e si prevede possa attirare oltre due milioni di spettatori, con stime che raggiungono i 2,5 milioni, confermando la sua eccezionale portata.

Per l'occasione, sarà allestito uno dei palchi più imponenti mai visti sulla spiaggia carioca, dotato di una passerella di 25 metri e centinaia di metri quadrati di maxischermi per assicurare visibilità a tutti.

La scaletta proporrà i maggiori successi dell'artista, da “Hips Don’t Lie” a “La Tortura”, insieme ai brani più recenti del tour “Las Mujeres Ya No Lloran” (in italiano, “Le donne non piangono più”). Sebbene non siano stati annunciati ospiti ufficiali, cresce l'attesa per una possibile partecipazione di Anitta, la popstar brasiliana più influente a livello globale. Il sindaco Eduardo Paes ha ufficializzato l'evento, ponendo fine a settimane di speculazioni sul nome della star di questa edizione di “Todo Mundo no Rio”.

Il trionfale ritorno in Brasile

La presenza di Shakira a Copacabana segna un significativo ritorno nel paese che, un anno fa, vide l'inizio del suo acclamato “Las Mujeres Ya No Lloran Tour”.

Questa tournée ha registrato un successo straordinario in tutto il continente americano, coinvolgendo oltre 3,3 milioni di spettatori e riempiendo 82 stadi. Con un incasso di 421,6 milioni di dollari, è stata riconosciuta come la tournée più redditizia nella storia della musica latina.

Nell'edizione attuale di “Todo Mundo no Rio”, Shakira succede a icone come Madonna (nel 2024) e Lady Gaga (nell'edizione precedente), sottolineando la risonanza globale dell'evento e il suo impatto sulla scena culturale e musicale di Rio de Janeiro. L'iniziativa si conferma una tradizione che eleva Copacabana a palcoscenico internazionale, capace di attrarre un vasto pubblico locale e turisti da ogni angolo del mondo.

Copacabana: palcoscenico di eventi globali

La spiaggia di Copacabana è rinomata a livello mondiale per la sua lunga storia di grandi concerti a ingresso libero, che hanno ospitato artisti di fama assoluta. L'impegno delle amministrazioni cittadine, evidenziato dal sindaco Eduardo Paes, è stato cruciale per mantenere alta l'attrattiva dell'area, specialmente in occasione di eventi capaci di radunare centinaia di migliaia, se non milioni, di fan.

Questo evento promette significativi benefici in termini di promozione turistica e culturale per la città di Rio de Janeiro, grazie all'impulso generato dalla presenza di una star internazionale del calibro di Shakira, la cui carriera ha lasciato un segno in diverse generazioni con successi trasversali.

La gestione di infrastrutture così imponenti in un'area tanto iconica rappresenta una sfida organizzativa e logistica, già superata con successo nelle edizioni precedenti. Copacabana si conferma così tra i principali poli mondiali per gli eventi musicali, distinguendosi per la sua capacità di unire tradizione e innovazione.